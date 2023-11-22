今夜一丁：Marli Alexa豐乳纖腰 搶眼球

俗語話「牡丹雖好都要有綠葉扶持」，因此大家經常見到啲靚女身邊都會有一班綠葉。不過凡事總有例外，好似呢位嚟自美國嘅性感網紅Marli Alexa咁，身邊總不乏靚女朋友，不過佢嘅「峰」芒仍然咁鮮明、咁出眾，搶盡眼球呀！

內外兼備 唔少男士總係慨嘆身邊缺乏索女朋友，如果你亦有同感嘅話，當睇過出生於美國加州嘅性感網紅Marli Alexa所分享嘅相片後，可能會令你感受到乜嘢叫揪心之痛！原因好簡單，佢本身係索女一名，而佢身邊班姊妹朋友個個都係Model級質素，有樣有身材，睇到男士流晒口水，因此有網民便問Marli，點解會識到咁多索女朋友。佢坦言其實並非所有朋友都係高質美女，只係鍾意同佢合照嘅都係靚女喎！

不過大家咪以為Marli只係得個殼而冇內涵，其實佢係一位高材生嚟㗎！喺高中時成績優異嘅佢，升讀大學後修讀商業管理，所以佢絕對係美貌與智慧兼備。

無心插柳 至於佢點解會成為網紅呢？原來早喺高中時期，佢已積極經營社交帳號，將自己嘅生活照及運動照片放上網分享，累積咗唔少粉絲，喺大學時期更迎嚟大變化，當時佢開始兼職模特兒工作，並把性感寫真放上社交網，憑住誘人魅力令佢人氣大爆發，粉絲量直線飆升，就係咁成為性感網紅，同時佢亦正式投身模特兒界。

最初佢因為專注模特兒工作關係，所以並未有積極發展網紅事業，及至2022年時佢因傷減少模特兒工作，反而頻頻喺網上分享性感自拍照，令佢發現網絡商機更多，除咗頻頻跟商品合作外，佢所影嘅寫真更係口碑十足，有見及此，佢便食住個勢開設埋OnlyFans帳號，實行憑性感形象全力吸金。

社交網站

Marli Alexa憑住前凸後趷嘅火辣身材，以性感形象成功打響名堂，而佢近年所拍攝嘅寫真尺度更係愈嚟愈大，Click入佢嘅社交網，必定大飽眼福呀！

Profile

出生地：美國加州

身高：170cm

三圍：34E-22-34

撰文：魂