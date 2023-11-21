睇片學英文：一舞傾情 性福同享

情侶之間熱情共舞，心跳加速，又有肢體接觸，好易被慾火焫到要除衫！查實喺情色世界入面，同「舞（Dance）」有關嘅話題同影片都好有啟發性，不妨一齊研究吓！

Dancing With Myself 自得其樂 聞歌起舞呢啲咁即興嘅舉動，唔一定要有舞伴，一個人跳舞都可以好過癮，同樣地，當性慾高漲時，也可以「Dancing With Myself」，呢度所指嘅唔係獨舞，而係自娛咁解。講起自娛，大家有冇聽過「國際自娛日」？英文叫「National Masturbation Day」或「International Masturbation Day」，話說美國外科醫生Joycelyn Elders曾向美國前總統克林頓提議，將自娛無害且安全納入性教育課程，結果飽受輿論壓力而被迫辭職，當時唔少性商店為表支持，索性將5月14日定為國際自娛日，到咗2013年更將每年嘅5月定為國際自娛月。

Ballet Dance 一舉三得 芭蕾舞係一種動人嘅舞蹈，但見到英文「Ballet Dance」或「Ballet Dancer」，咪想當然以為同芭蕾舞有關，皆因兩者亦係一招性愛體位嘅稱呼，玩法同我哋所謂嘅「金雞獨立」一樣，男女雙方面對面站立，女方抬起一邊膝頭畀男方托住，就可以進行活塞運動。性學家話呢個動作令雙方可以觀察到伴侶嘅神情同反應，如果喺交鋒過程中加埋震蛋等情趣玩具，能有效提升快感，仲可以鍛煉埋核心肌肉力量，可謂一舉三得。

《This Ain't Dancing With The Stars XXX》 惡搞名作 四仔界有唔少惡搞之作，而由Hustler喺2010年推出嘅《This Ain't Dancing With The Stars XXX》，好明顯係舞蹈真人騷《Dancing with the Stars》嘅惡搞版，而且請嚟四仔名導Stuart Canterbury執導，兼且搵咗當年炙手可熱嘅脫星Dylan Ryder、Cody Love同Kiara Diane參演，製作都算認真。內容方面，明抄原作，分別在於一班脫星唔係同男士跳舞，而喺同對方喺床上曳曳。由於呢套四仔夠晒話題性，唔止銷量勁，仲喺四仔頒獎禮上獲得多項提名。

同場加映：Dancer女優稻場流花 日本AV界可以話係臥虎藏龍，主婦、OL、護士、大學生……乜嘢背景嘅女優都有，當然唔少得Dancer喇！2019年以E-BODY專屬女優身份出道嘅稻場流花，當年喺處女作《大型新人E-BODY專屬Debut》入面嘅訪問環節，就聲稱自己係跳舞出身，仲即席表演，跳得好唔好就見仁見智，但佢嗰對37H巨乳喺鏡頭前彈吓彈吓，確實相當誘人！順帶一提，阿妹喺舊年10月宣布引退，但其實似暫別多一啲，事關佢喺今年5月就復出，狀態同床技仲好過之前添！

撰文：魂