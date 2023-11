睇片學英文：一舞傾情 性福同享

Dancing With Myself 自得其樂

《This Ain't Dancing With The Stars XXX》 惡搞名作

四仔界有唔少惡搞之作,而由Hustler喺2010年推出嘅《This Ain't Dancing With The Stars XXX》,好明顯係舞蹈真人騷《Dancing with the Stars》嘅惡搞版,而且請嚟四仔名導Stuart Canterbury執導,兼且搵咗當年炙手可熱嘅脫星Dylan Ryder、Cody Love同Kiara Diane參演,製作都算認真。內容方面,明抄原作,分別在於一班脫星唔係同男士跳舞,而喺同對方喺床上曳曳。由於呢套四仔夠晒話題性,唔止銷量勁,仲喺四仔頒獎禮上獲得多項提名。