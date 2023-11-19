色日放送：美女露營 共度春宵

秋高氣爽，除咗行山，當然適合去露營啦！而日本AV界嘅「露營系列」當中班男營友就更加爽，因為佢哋往往遇上靚女，對方親切友善又好「雙乳」，更加唔介意瞓埋一個帳篷共度春宵，真係爽到震呀！

婚前大解放 於Moodyz推出嘅《在公司舉辦露營沉浸快樂中的巨乳妻》當中，桃園怜奈俏麗又大波，引到班男同事流晒口水。有一日，公司搞咗個露營活動慶祝怜奈就快結婚，由於怜奈嘅未來老公唔得閒參與，結果得佢一個女仔同成班男同事去露營。期間班男人個個都向怜奈大獻殷勤，又猛向佢敬酒，怜奈好快就飲到醉醺醺，呢個時候男同事村田開始唔守規矩，卻估唔到兩三下手勢就搞到怜奈慾火高漲，仲成功得米！其他男同事見狀梗係唔執輸，一於齊齊入帳幕同怜奈大混戰！

安慰到上床 喺片廠nagae-style出品嘅《3天2夜夫婦交換露營》入面，夏川步美同老公雄也，以及另一對夫婦秀明同綾乃一齊去露營，點知紮好營之後，秀明同綾乃因小事而嗌交，步美見狀就主動安慰秀明，綾乃就交畀老公雄也照顧。當雙方分別走入帳幕休息後，秀明就扮唔舒服挨近步美，繼而上下其手，搞到步美又興奮又想反抗，但係最後都畀秀明成功征服！之後，秀明成日趁機會搵步美鬼混，有時仲去到附近嘅出租溫泉打水戰添！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：平時成日對住啲高樓大廈，有時去戶外露營都幾開心，如果可以好似今日為大家介紹嘅「露營系列」入面嘅男主角咁，就開心到震喇！當中本仙最鍾意夏川步美主演嘅《3天2夜夫婦交換露營》，原因係步美本身好有女人味，絕對適合扮演人妻角色，加埋佢欲拒還迎嘅表情做得夠銷魂好吸引，最後仲加插一場溫泉水戰，令作品元素更豐富！

撰文：賢