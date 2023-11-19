喜雙飛：俄泰對決 晒胸吸金

好財之心無分國界，而作為性感網紅自然係搵銀至上，所以今次便搵嚟俄妹Alina Gorokhova以及泰妹Prapaporn Suttiput呢兩位吸金力超強嘅性感網紅比併，睇吓邊個吸金更有法喇！

人氣勁爆 俄羅斯女郎有樣有身材又有長腿，成為唔少男士心目中嘅女神，雖然呢啲純屬男士嘅主觀感覺，但無可否認，喺性感網紅界中嘅俄妹，好多都係樣靚身材正，睇到人流晒口水，其中就有呢位出生於聖彼得堡嘅Alina Gorokhova。

天生五官標致嘅佢，由細到大都被人稱讚靚女，而佢嘅夢想係成為模特兒，所以18歲時便投身模特兒界，並憑住迷人外形先後為多本男士雜誌拍攝寫真。為咗令事業更上一層樓，佢參加過唔少模特兒比賽，唔單止獲得多個獎項，更進一步奠定佢喺業界嘅地位，而且吸粉無數。不過為咗更好「錢」途，Alina喺2020年決定轉戰成人模特兒界，憑住多輯性感寫真令人氣勁爆，仲食住個勢踩入網絡界，成為炙手可熱嘅性感網紅。

Alina Gorokhova

出生地：俄羅斯

身高：165cm

三圍：33D-22-34

妖媚尤物 泰國女郎火辣迷人，當中更有一位以巨乳而聞名嘅性感網紅，佢就係出生於汶干府嘅Prapaporn Suttiput。佢本身其實係一位模特兒，樣貌美艷帶點妖媚，散發出濃濃女人味，擁有前凸後趷嘅火辣身材，外形真係無可挑剔，絕對係女神級數。

早年佢以攝影模特兒工作為主，因為性格活潑好動，所以深得業界人士喜愛，因此好快便做埋時裝模特兒，同時亦客串做Show Girl。而經常以性感形象示人嘅佢，原來亦係位音樂愛好者，仲一直有跟專業DJ學打碟，縱然佢已成為人氣模特兒，卻仍經常到夜店表演，更擅長燃起現場氣氛。除此之外，佢仲有另一個身份，就係舞蹈員，所以佢喺夜店除咗表演捽碟外，亦會充當性感舞蹈員喺舞池大跳甩胸舞，極之吸睛；亦因為Prapaporn瓣瓣掂，所以吸金力超強。

Prapaporn Suttiput

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：35E-24-36

第1回合：鬥身材 作為性感網紅，當然要有相當嘅身體本錢至有「錢」途。俄國網紅Alina Gorokhova五官標致，33D美乳更係相當吸睛，加埋一對美腿絕對有性感本錢。而Prapaporn Suttiput嗰對35E胸器分量十足，渾圓美股同樣養眼，論身材嘅話可謂各有千秋。

第2回合：鬥人氣 網紅嘅人氣愈高，吸金能力愈強，Alina Gorokhova若非舊IG被封，粉絲唔止現時嘅38萬，只係相比Facebook追蹤人數21萬嘅Prapaporn Suttiput嚟講，已經贏成條街，所以呢個回合勝。

第3回合：鬥多瓣數 憑住網絡代言、拍攝網絡寫真及模特兒工作，已為Alina Gorokhova嘅荷包進帳唔少。不過相比多才多藝，搵食瓣數多多嘅Prapaporn Suttiput嚟講，就差少少喇！事關佢除咗係模特兒兼網紅外，亦係舞蹈員及DJ，仲連商品代言、直播帶貨等都撈埋，吸金手段相當勁。

Report：各有賣點 雖然兩位性感網紅嚟自唔同國家，但無可否認佢哋都屬於魅力十足嘅索女。俄妹Alina Gorokhova所憑嘅就係迷人外形，加上風騷嘅形象，自然迷倒唔少男士。泰妹Prapaporn Suttiput亦魅力爆棚，尤其係佢嗰對激凸車頭燈，無論乜嘢造型都輕易成為男士嘅焦點，可謂各有賣點。

撰文：魂