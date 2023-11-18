洋媚女子：送美返香閨共進溫柔鄉

男女約會去夜街，送女方返屋企係男方應有嘅風度，仲可能有意外驚喜添！當然，如果事情發展到好似跟住介紹嘅四仔劇情，相信男士們會更樂意送女伴一程。

女神發火 細膽仔難得鼓起勇氣約會女神，點知送對方返屋企時，無膽再進一步，你估吓女神會有乜嘢反應？如果係愛情電影，可能只會送個Goodbye Kiss畀個男仔，但如果係《Come In Me Now》呢類四仔，就一定會變成激烈床戰嘅開始。影片由21 Sextury Video製作，搵嚟Marsianna Amoon、Rebecca Volpetti、Sandralyd等脫星飾演女神，眼見細膽仔猶疑不決，一時慾火攻心兼難以忍耐，於是喝令對方入屋，兩三吓手勢就將對方推落梳化，繼而發生一幕幕令人睇到心跳加速嘅情慾交流。

懷春癡女 少女情懷總是詩，咁脫星情懷又係乜？想知道答案，就要睇吓由Team Skeet製作嘅《Little Chicks With Tiny Tits #14》。影片搵嚟一班青春脫星參演，包括Gia Derza、Brooke Johnson、Kylie Quinn等等，佢哋一向走癡女路線，呢鋪化身情竇初開嘅懷春美女，起初表現得含蓄又嬌嗲，點知引到情郎入屋後，癡女本能即刻發作，唔止向對手上下其手，把口更加係由上啜到下，似乎真係好饑渴喎！

出軌人妻 偷情類四仔向來多捧場客，若然你都好呢味嘢，千祈咪錯過由New Sensations出品嘅《Adventures Of A Hotwife》。影片由Alex Harper、Emma Magnolia、Payton Preslee等多位巨乳脫星扮演出軌人妻，起初以浪漫約會開始，當男方送佢哋返到屋企，即回復四仔本色，單係門口嘅互相試探，已經係挑逗性十足，入屋後更加係連衫都嚟唔切除，已經係兵器坦露兼激烈交鋒。唔知呢份激情，啱唔啱你心水呢？

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：送心儀對象返屋企，再加上情到濃時，呢啲情境真係好啱作為愛情動作片嘅引子，正如今次推介嘅3套四仔都係用咗呢條橋，效果相當唔錯，但最令人驚喜嘅一套，莫過於急色女反客為主嘅《Come In Me Now》，當中嘅情慾演出真係好令人心動。

撰文：魂