色日放送：偶像好親民零距離互動

好多人都有自己鍾意嘅偶像，更加希望可以同偶像見面。而喺日本AV界嘅「偶像見面會系列」作品當中，班粉絲就非常幸福喇，因為佢哋嘅偶像相當親民，仲會招呼粉絲上床互動，實行嚟個零距離接觸呀！

秘密聚會 喺OPPAI出品嘅《排長龍的偶像乳便器》入面，綾瀨心係風頭人物，除咗因為佢靚女又好波，以Cosplay偶像扮相表演嘅時候，大放性感光芒之外，粉絲成群嘅原因仲包括佢經常舉行秘密粉絲聚會，粉絲們唔單止可以同性感打扮嘅綾瀨心瘋狂影相同合照，仲可以參與多P大混戰，盡情同偶像肉體交流，簡直就係粉絲夢寐以求呀！當然要參加呢個聚會就梗係要付出昂貴嘅費用同全副精力啦！

大叔最愛 於Moodyz推出嘅《偶像有一個秘密的狂歡亂交派對》當中，虹色久美呢位青春偶像擁有大量叔叔輩嘅粉絲，每次舉行握手會都會出現人龍，點解佢會咁受歡迎呢？因為久美搵食有道，更加唔介意犧牲色相，知道班大叔個個都有錢又鹹濕，所以每次都會喺握手會當中，為佢哋提供口舌服務！如果大叔們意猶未盡的話，就可以加錢同久美嚟個床上肉搏，久美作為偶像都咁拚搏，梗係成為大叔們嘅最愛啦！

4個先夠爽 由片廠ABC製作嘅《巨乳偶像的4連中出聚會》，講述胡桃櫻飾演當紅偶像，經常喺舞台上載歌載舞表演，由於佢工作忙碌，所以一直冇時間去溝仔拍拖！不過，每個月佢都會搞一次只限4位VIP粉絲參與嘅見面會，喺活動入面，佢會同4名粉絲上演瘋狂激情嘅5P大混戰，而令粉絲歡喜若狂嘅係，仲可以打真軍兼中出收場，而有4個粉絲一齊出盡精力，櫻妹梗係開心又滿足喇！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：能夠同偶像見面當然開心啦，不過點都唔及可以同偶像嚟一次親密接觸囉！今日為大家介紹嘅「偶像見面會系列」就係以此為主題，喺3部作品中，本仙最鍾意綾瀨心主演嘅《排長龍的偶像乳便器》，原因係心妹身材勁正，心口對巨乳又大又彈手，同對手大玩胸夾帶來極上視覺享受！而且佢仲瞓身以一女之力，滿足眾多男人嘅要求，炮製出幕幕精彩嘅多P場面！

撰文：賢