今夜一丁：索女有偈多才多藝

隨住近年湧現愈嚟愈多性感女網紅，令後浪好快就會冚過前浪，不過當中有位魅力女郎多年嚟人氣一直高企，吸金力更係愈嚟愈勁，佢就係嚟自美國嘅索女Amanda Paris喇！

魅力綻放 無論係用「才」女定「財」女嚟形容Amanda Paris都絕對冇錯，事關作為性感網紅嘅佢，確實係網紅界數一數二多才多藝嘅索女，亦因為咁，佢搵錢瓣數多多，吸金力超勁，成為業界嘅小富婆。

出生於美國密蘇里州嘅佢，自細已經擁有澎湃嘅表演欲，喺中學時係啦啦隊、舞蹈團及話劇團嘅成員，升讀大學之後，樣靚身材正嘅佢更兼職做模特兒，不過佢就話當時只係想賺生活費，同時為未來演藝事業累積工作經驗，卻估唔到因而燃起咗佢對模特兒工作嘅興趣，更憑住迷人外形喺模界爆紅添！至於佢紅成點？不但先後為多本男士雜誌拍攝寫真，更多次成為封面女郎，對一位初出道嘅模特兒嚟講，絕對係對佢魅力嘅肯定。

唱歌都掂 喺模界爆紅之後，佢憑住超勁人氣及過人魅力，獲電視台邀請客串多套人氣電視劇，同時佢亦參與多部電影演出，佢坦言冇諗過自己嘅事業會發展得咁順利。隨住佢嘅人氣愈嚟愈勁，亦喺佢出道第6年，成功踩入埋歌唱界推出首支單曲《I Know You Like》，性感魅力加上出色歌喉，令單曲叫好叫座。

雖然圓咗成為歌星嘅夢想，但佢卻稱始終對模特兒工作最感興趣，眼見當時唔少性感模特兒都開始經營個人社交帳號，於是佢亦唔執輸，有趣嘅係佢並非單純分享性感寫真，更多嘅係作為兩性關係專家，為男女解決感情問題。咪以為佢呢個形象，會令一心睇佢性感寫真嘅粉絲失望，反而為佢建立出新嘅形象，更開拓出新嘅財路添！真係問你服未？

社交網站 樣索身材正嘅Amanda Paris，唔單止喺模界人氣勁，而且演戲唱歌又掂，做兩性關係專家亦得，最重要係識得將人氣化成財路，近年佢更開設埋OnlyFans帳號，實行以性感寫真搵多瓣錢，掂呀！

Profile 出生地：美國密蘇里州

身高：162cm

三圍：35DD-24-36

撰文：魂