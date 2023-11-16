洋媚女子：人形床蝨 起勢啜汁

近排床蝨肆虐，畀佢咬到唔單止又痕又痛，仲要防不勝防添！不過喺四仔界嘅人形床蝨，雖然佢哋同樣靠把口搵食，但起勢狂啜卻令到男士欲罷不能呀！

交流心得 床蝨搏命吸血，而呢班人形床蝨喺床上亦搏命吸啜，講緊係Lethal Hardcore推出嘅《Teenage Auditions #7》劇情。由Stoney Curtis及Jerry Kovak聯手執導，並搵嚟Alexia Anders、Kimora Quin、Reyna Belle等多位人氣脫星演出，講佢哋為爭奪邊個至係口愛天后，於是輪流上陣激戰男優。咪以為全片係零劇情，只有情慾場面，片尾幾位脫星會互相交流口愛心得，而Alexia Anders就話為咗鍛煉口技，每日都會拎條香蕉練習，仲話因為咁嘅緣故，令佢見到長條狀物都想吸啜一番！

求愛告白 脫星界不乏口愛高手，想「睇」驗高手表演嘅話，呢套由Raw Attack出品嘅《Creampie Confessions #3》係最佳之選。事關演出陣容包括有Medusa Porn、Alba Lala及Eliza Eves等多位口技超班嘅脫星參演，已經夠晒睇頭，加上前凸後趷嘅火辣身材，官能享受有保證！為咗增加口愛演出嘅視覺效果，用上大量主觀鏡頭拍攝，務求令四仔迷更有代入感。而最過癮嘅係，脫星會同屏幕前嘅觀眾嚟段求愛告白，配合誘人嘅喘息聲，令人愈睇愈興奮呀！

新手上陣 床蝨討厭之處，在於咬到人好痛，而喺口愛新手身上亦同樣出現呢個問題，因為佢哋演出經驗淺，未能掌握到箇中技巧，不過對鍾意新鮮感嘅四仔迷嚟講，新手嘅演出會更加吸引。片廠Team Skeet製作嘅《My First Creampie #24》，就搵嚟4位新人脫星演出，佢哋都係初次喺鏡頭前表演口愛，而有趣嘅係佢哋都不約而同話，呢次亦係佢哋人生初次為男士口愛喎！究竟佢哋嘅技術合唔合格呢？咁就要留待大家品評喇！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：脫星界嘅人形床蝨唔單止一味狂吸，激烈嘅床上反應更係令人睇得興奮，而今次推介嘅3部作品，每套都能帶畀觀眾極佳嘅官能享受，只係講到最令人印象深刻嘅，莫過於用上大量主觀鏡頭拍攝嘅《Creampie Confessions #3》，嗰種視覺效果真心正呀！

撰文：魂