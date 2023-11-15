色日放送：同事好性急 玩轉辦公室

同事與同事之間關係密切，好應該做到你幫吓我，我又幫吓你。而日本AV界嘅「玩轉辦公室系列」，就充分描寫班白領之間點樣互相幫忙解決慾火，不過佢哋實在太性急，一分鐘都唔可以等，有需要就即時開戰，將辦公室變成色慾戰場！

照顧需要 喺AKNR出品嘅《會社同僚是個好色女》入面，本田瞳喺公司一向表現勤力，而且仲好樂意照顧男同事嘅性需要，例如當佢知道有男同事因為老婆懷孕而冇行房，就主動拉對方入洗手間盡情宣洩。有一日，瞳妹冒雨趕返公司開夜班，兩個男同事見到佢濕晒身若隱若現而搞到硬晒軚，佢即刻勾引對方大玩3P！有小鮮肉新職員嚟到，本田瞳見對方咁緊張，一於同佢嚟個辦公室激戰幫助放鬆情緒。

專嗒人夫 片廠本中製作嘅《勾引已婚者不倫中出的美人社員》，講述辦公室女郎美谷朱里外表斯文又靚女，而且平易近人，所以好受男同事歡迎，不過佢最衰格就係鍾意搶人老公！佢知道公司有好多男同事已婚，經常主動勾引對方出軌，而喺朱里嘅美色誘惑下，每個男同事都難逃其魔掌，喺辦公室嘅暗角同朱里瘋狂鬼混！雖然朱里時刻都有需要，但係佢嘅身材同床技都一流，所以班男同事亦相當樂意獻出精力滿足佢。

飢渴女上司 由片廠犬推出嘅《來自女上司的教育性髒話指導》當中，美波小津依係一位比老闆更了解經營之道嘅女高層，不過佢經常都處於性飢渴狀態，為咗解決慾火，佢成日借指導正確工作態度為名，然後捉住男同事開波，而且仲花招盡出，有時會用腳踐踩對方，亦會玩腳仔擦槍及顏面騎乘，總之就要令對方感受到屈辱，先會移船就磡進行體位交歡！雖然呢個女上司好變態，但係班男同事仍甘心受「慾」，皆因佢人如其名心口有對美波！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：本仙曾經喺辦公室打過幾年風流工，對於辦公室文化都幾熟悉，亦了解到當中嘅男女關係有時都幾混亂，如果大家都認同的話，欣賞今次為大家介紹嘅「玩轉辦公室系列」，就一定好有共鳴喇！喺3部作品中，本仙最鍾意本田瞳主演嘅《會社同僚是個好色女》，原因係瞳妹表現得放蕩又飢渴，喺辦公室多個角落將班男同事榨乾，將作品嘅主題充分發揮。

撰文：賢