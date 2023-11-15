今夜一丁：鄰家美女 泰胸狠

正所謂「人不可貌相」，好似呢位嚟自泰國嘅性感模特兒兼網紅Fuengfah Suweeraya正係好例子，試問點估到氣質清純又甜美可人嘅佢，原來身材超「胸」狠，所拍攝嘅寫真更係辣爆眼球呢！

禾稈冚珍珠 唔少睇過Fuengfah Suweeraya生活照嘅人，都會覺得佢嘅氣質相當淳樸，一副鄰家女孩嘅模樣。不過當睇過佢嘅寫真照後，唔單止被佢嘅性感魅力迷倒，而最令人意外嘅係，佢嘅身材名副其實係「禾稈冚珍珠」！

原來身材瘦削嘅佢，擁有令人着迷嘅渾圓美股，而激凸嘅上圍更係相當吸睛，尤其着上性感比堅尼及內衣時，玲瓏浮凸身材更係展露無遺，最令男士興奮嘅係佢所影嘅寫真露肉度相當高，部分更係挑戰尺度底線，真係睇到人心跳加速，難怪佢每次派福利照都勁吸Like啦！不過大家咪以為佢咁鍾意晒波晒籮，就係現代豪放女，咁就大錯特錯喇！因為出生於泰國董里府嘅佢，其實係一位文青嚟㗎！

圓模特兒夢 點解會話Fuengfah係文青呢？咁就要從佢家鄉開始講起。位於泰國南部嘅董里府，雖然係山區，但憑住橡膠業而成為富庶嘅地方，加上並非旅遊地區，最多只有背包客及當地居民去潛水，故此民風相當淳樸，因此令Fuengfah養成文靜嘅性格，加上佢喺大學修讀文學，故名副其實係文青女神。

既然係咁，點解佢又會成為模特兒，其後更為著名男士雜誌拍攝寫真呢？原來佢一直有模特兒夢，大學時期已開始兼職做模特兒，因為魅力過人而被著名男士雜誌睇中，經過一番考慮後，便決定拍攝性感寫真。時至今日，佢所影嘅寫真雖然辣度相當高，但仍然保持住一股清純味道。

Profile

出生地：泰國董里府

身高：165cm

三圍：35E-24-36

社交網站

反差感能否提升到魅力？只要喺Fuengfah Suweeraya身上就可以搵到答案。清純嘅氣質，火辣嘅身材，拍攝出性感度十足嘅寫真，加上誘人嘅甫士，呢種反差魅力實在令人心動。

撰文：魂