今夜一丁：池田由奈 藝術般的G奶

但凡一樣嘢能令人產生賞心悅目嘅感覺，我哋都可以稱之為「藝術」，於是有人會將美女嘅胴體形容為「藝術品」，而來自日本寫真界嘅冠軍級美人池田由奈，更加擁有一對「藝術般的G奶」！

淳樸好波 打扮得花枝招展嘅美人兒，要吸引男士注目絕對唔難，但近年日本興玩返樸歸真，唔少女仔都會打扮得樸樸素素，甚至以素顏示人，即所謂「地味系女子」，好似今日為大家介紹嘅池田由奈，就好有「地味」！現年27歲嘅由奈，眉清目秀，形象斯文，望落好似一位平易近人嘅鄰家大姐姐。身材方面，只得5呎1吋高嘅由奈，上圍唔止有對G奶，仲要係圓潤、白滑兼軟彈適中，胸形好似經過高明藝術家精心塑造一樣，所以先會有「藝術般的G奶」呢個稱號！

尋求突破 池田由奈喺2019年踏足舞台做偶像，跟隨所屬美少女團體Reverse Toyko四出載歌載舞，但過咗冇幾耐，團體就停止活動，幸好佢嘅身材太掂，2020年投身寫真女優行列，推出一隻寫真碟之後，就加入另一支女團BOCCHI，之後就行運一條龍，喺多個選美活動中獲獎，包括「Road Mobile寫真偶像大賽」冠軍同第12屆青年小姐冠軍。另外，由奈一向勇於尋求突破，早前成功爭取到為舞台劇《少年的憂鬱》擔任女主角，仲有份參演電影《Seikimatsu Blue》，果然有料到！

年齡：27歲

身高：5呎1吋

三圍：36-25-35

社交網站 家陣池田由奈正值事業起飛期，當然好識得冧粉絲，頻頻喺社交網派福利，大家千祈咪走寶。

撰文：賢