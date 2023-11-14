睇片學英文：男士抬起頭 性事唔使愁

做人忌頭耷耷，特別係男士，識得抬起頭，先會有魅力！今日就由頭（Head）開始，講吓一系列足以令男士頭腦發熱嘅有趣話題。

Hard Head 兩重意思 人體有好多個頭，除咗舌頭、乳頭、膝頭、膊頭之外，男人仲會多出一個頭，若以英式俚語表達可以用「Head」呢個字，暗指男士兵器嘅頂端。正正因為咁，原本解作固執、硬頸嘅俚語「Hard Head」，亦暗藏另一個意思，專指充血硬直嘅兵器。

話時話，係男人都好關注自己支兵器，原來最敏感嘅部位係集中大部分神經叢嘅龜頭繫帶，只要得到足夠刺激，就會令男士可以抬起頭「做人」。

Head Game 勁有難度 呢個世界總係有啲人敢於接受挑戰，連曳曳都唔例外，「Head Game」就係其中一招被唔少性學家評為難度相當高嘅體位。究竟係乜嘢玩法？首先女方瞓床，男方要跪地，面向對方下體，並將佢嘅雙腿掛喺兩肩上面，就可以進行活塞運動。由於女方嘅下半身呈凌空狀態，對核心力量係一個考驗，男方亦要有番咁上下腰力，否則難以承擔女伴嘅體重。雖然呢招會消耗大量體力，但專家話可以有效刺激女伴嘅G點，付出汗水都係值得。

《Night of the Giving Head》夠晒離奇 唔知係咪因為太多人鍾意睇驚慄片，於是有片廠索性搞套四仔版嚟吸客，講緊嘅係Rodney Moore喺2008年推出嘅《Night of the Giving Head》，其驚嚇度可以話係爆晒錶。影片搵嚟Nikki Rhodes、Emma Cummings、Rebecca Lane等巨乳脫星飾演一班因鹹濕而喪命嘅淫娃，由於對性愛嘅執念太強，變咗殭屍後，專搵男人嚟曳曳，完事後仲會咬下對方兵器作食糧！值得一提，呢套四仔喺2009年AVN頒獎禮榮獲年度最離奇性愛演出獎，唔知大家夠唔夠膽睇？

同場加映：10頭身索女神菜美舞 模特兒身材一般係「8頭身」或「9頭身」，計算方法係將身高除以頭部長度，而喺日本AV界，竟然有位「10頭身」女優，唔止身高達171cm，仲有一對35D美乳，佢就係神彩美舞。2021年以Ideapocket專屬女優身份出道嘅美舞，一副明星相，氣質高貴且帶點冷艷，最緊要係身材超正，集高挑、纖瘦、腿長、波大於一身，所以深得唔少AV迷嘅歡心，更獲AV男神清水健認證為AV界嘅口愛達人，只可惜佢喺2022年尾開始休業，直至近排有傳佢以藝名「本鄉未來」出現喺風俗店，但實情有待求證。

撰文：魂