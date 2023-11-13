色日放送：ikechan 遊日露半胸

日本係香港人嘅首選旅遊地，不過日本有咁多好去處，到底去邊度玩好呢？唔少人都會上網睇吓有咩好推介，亦有人會參考網紅介紹嘅旅遊勝地，咁睇邊個好呢？相信非ikechan莫屬喇，因為佢成日都酥胸半露，真係令人未出發先興奮呀！

纖巧好波 一般而言，日本寫真界嘅大波妹好多都屬於「肥底」，上圍係就係好大好巨型，但係有少少腰圓背厚，好在亦有唔少女優屬於瘦底大波型，好似近期人氣大熱嘅雪平莉左、橋本萌花就係好例子，至於今日同大家見面嘅ikechan同樣屬於呢種體形。

今年26歲嘅佢，樣子斯文甜美仲帶幾分書卷味，十足十成日流連圖書館嘅文青女仔，咁其實又係內形於外嘅，因為ikechan憑住努力不懈而取得建築士專業資格。不過阿妹起樓靚唔靚就未知，但係佢副偈就極為吸睛喇！身材纖瘦婀娜，仲擁有一對彈力十足嘅D Cup美乳，胴體夠晒火辣誘人。

邊飲邊玩 ikechan唔係一位正式嘅寫真女優，因為佢其實係一位網紅，喺2021年參加選美活動「Miss ID」並獲得「VoCE獎」以及「文藝獎」之後，其知名度愈來愈高，後來就被邀請參與寫真拍攝工作。投身寫真女優行列之後，憑其溫文氣質以及纖巧白滑胴體成功吸引觀眾注目，喺今年4月仲有推出首本個人寫真集添！

提到拍寫真，ikechan就覺得好有趣，因為工作人員素知阿妹好酒，所以不時喺拍攝過程當中為佢遞上美酒，好在佢酒量甚佳，因此冇話飲醉拍唔到寫真。講到飲酒，作為網紅嘅佢，好鍾意喺日本國內遊，去不同景點一邊飲酒一邊玩樂，仲成日都酥胸半露咁去海灘玩同浸溫泉，令佢拍嘅影片極具可觀性！

Profile 年齡：26歲

身高：5呎4吋

三圍：34D-22-33

社交網站 ikechan作為網紅，經常都會四圍去旅遊同拍片，大家想知道阿妹最近又去到邊度玩，就要留意佢喺社交網發表嘅消息，當然唔少得欣賞佢露半球嘅福利照喇！

撰文：賢