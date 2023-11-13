今夜一丁：屢敗屢戰 一脫成名

雖然話做人冇夢想同條鹹魚冇乜分別，之但係當夢想唔能夠成真時，嗰種打擊真係幾大㗎！而嚟自美國嘅Tiffani Madison可謂感受最深，亦因為咁，令佢發憤圖強，成為人氣脫星及成人模特兒喇！

夢想做演員 每個成功人士總會話，佢哋嘅成功之路有幾咁艱辛曲折，只係對呢位出生於美國喬治亞州聖瑪麗斯嘅Tiffani Madison嚟講，雖然佢未算係成功人士，但無論人氣同吸金力都係成人業界數一數二。

話說回來，究竟Tiffani如何煉成人氣脫星及成人模特兒呢？咁就要從佢大學時期開始講起喇！自細對演戲相當有興趣嘅佢，夢想將來可以成為演員，為咗裝備自己，喺大學時修讀演藝及美術課程，更經常參加校內嘅話劇演出，憑住出色表現而備受注目，之後佢多次去面試做演員，但始終未能成功獲得取錄，卻喺一次偶然機會下獲邀請做內衣模特兒。Tiffani坦言當時只視模特兒工作為日後投身演藝界嘅踏腳石，卻估唔到一做就做咗4年。

吐氣揚眉 而喺呢幾年裏面，佢仍然冇放棄追求夢想，直至有次面試時，被導演狠狠地批評佢唔係做演員嘅材料，因而大受打擊，後來跟脫星事務所簽約，正式喺四仔界出道。Tiffani解釋自問有樣有身材魅力十足，同時亦有演技，冇可能唔能夠大紅大紫，氣忿之下便投身四仔界，而憑住迷人外形，甫出道便人氣爆燈，更喺多個四仔頒獎禮獲得提名，總算吐氣揚眉。

與此同時，佢亦順勢由內衣模特兒，搖身一變成為火辣成人模特兒，多次成為男士雜誌封面女郎，更推出多本寫真集。不過正當佢喺成人業界全力吸金之際，突然轉向性感網紅方向發展。原來佢一直覺得脫星並非佢最感興趣嘅工作，反而模特兒及網紅至係自己最愛嘅事業，而從佢家陣人氣爆燈嚟睇，證明佢嘅決定冇錯！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36F-26-38

社交網站 雖然Tiffani Madison做唔成演員，但憑住一對36F嘅迷人胸器，令佢喺模特兒及網紅界人氣極高。近年更喺OnlyFans推出成人寫真，更拍埋火辣影片，吸金力超強。

撰文：魂