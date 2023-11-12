洋媚女子：別墅藏嬌 盡情偷跳

富豪點解有咁多間別墅？四仔片廠認為呢啲別墅唔單止係用嚟度假，仲有私藏嬌娃，然後借度假為名去偷歡，所以有唔少以此為題材嘅作品，滿足四仔迷變成富豪喺別墅左擁右抱嘅慾望！

三人行派對 如果老婆發現老公金屋藏嬌，一定會嬲爆，但呢套由DORCEL所製作嘅《Luxure: My Wife's Fancies》中嘅女主人，卻一啲都唔介意之餘，仲加入戰團玩埋一份添！由Candie Luciani、Mariska X等索女脫星演出，講老婆一直夢想能夠同老公及閨密嚟個三人行派對，於是佢安排老公搭上閨密，然後喺別墅齊齊尋歡。雖然劇情離地，但勝在一眾參演嘅脫星樣靚身材正，係套新鮮感及情慾味濃之作。

全天候服侍 別墅藏嬌嘅好處，唔止能減低被正印發現嘅風險，仲可以隨時隨地去溫存！講緊係Brazzers出品嘅《Baby Got Boobs #29》劇情，片中幾個嬌娃唔單止顏值高，身材更係前後齊料，最重要係佢哋溫柔體貼，兼且全天候服侍，加埋出色嘅床技及激烈反應，令富豪沉醉於溫柔鄉之中。而片廠更租咗間別墅實景拍攝，真係落足本㗎！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：以金屋藏嬌為題材嘅四仔，講到底其實都係玩偷情元素，而呢類作品有大把，故此要拍出新鮮感，就要靠片廠及導演嘅創意。喺2套推介作品中，以由正印出發大搞藏嬌計謀嘅《Luxure: My Wife's Fancies》最有新鮮感，但講到偷情味卻以《Baby Got Boobs #29》最為濃烈。

撰文：魂