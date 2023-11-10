色日放送：老友敍舊 開心做炮友

同老朋友敍舊，話題總係滔滔不絕講唔停，而日本AV界嘅「再會系列」就係以此為題材，講述男女主角識於微時，後來因為某啲原因而分開，兩人重遇嘅時候，唔單止感情突飛猛進，更加湧起上床嘅衝動，由老友變成炮友！

重遇恩客 喺片廠Moodyz出品嘅《20年來首次同窗會》入面，小早川怜子、翔田千里、山瀬美紀以及葵百合香於20年前喺一間風俗店工作，分別之後佢哋都好少見面。有一日，已經變成美熟女嘅千里喺街上巧遇從前嘅恩客吉川大叔，兩人想當年之餘，仲決定約埋另外三女敍舊。而吉川大叔同四個舊相好一齊食飯飲酒不知幾開心，仲講番當年喺床上幾咁威猛，到家陣仍然寶刀未老，聽到四女色心大起，一於同吉川上床大戰三百回合！

沉迷色慾 片廠Kawaii製作嘅《十年後再次相遇兒時好友，已經變成風俗孃》，講述涼真成世仔都未同女人上過床，所以佢決定租間酒店房叫風俗孃上門提供服務，點知嚟到嘅囡囡竟然係兒時好友設樂夕日！涼真同夕日重遇當然有講不盡嘅話題啦，但係夕日都明白自己嘅職責，於是用盡百般技巧招呼對方，令佢一次又一次咁喺快感衝擊之下爆發！經過呢次之後，涼真便沉迷色慾，成日都要搵夕日滿足慾望。

以身慰藉 於S1推出嘅《與社長情人重遇發生激烈床戰》當中，後生仔健太郎去到一間公司做白領，竟然重遇青梅竹馬楓富愛，而兩人晚膳敍舊嘅時候，愛妹講講吓不禁流露出哀怨眼神，一問之下，始知道佢除咗係社長秘書，仲係社長嘅秘密情人，但係最近被社長冷待，實在係有苦無路訴！而愛妹得到健太郎嘅安慰後大為感動，仲表示希望對方用身體慰藉自己，於是健太郎即刻帶愛妹去爆房激戰！自此之後，兩人就成為炮友，經常喺辦公室瘋狂鬼混！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：老朋友相隔多年聚首一堂，當然係好開心啦，而今日為大家介紹嘅「再會系列」更係由好友變成炮友添！喺3部作品中，本仙最鍾意由小早川怜子、翔田千里、山瀬美紀及葵百合香聯合主演嘅《20年來首次同窗會》，除咗因為演出女優夠多之外，仲因為佢哋都係美熟女，有番咁上下年紀更能凸顯敍舊嘅主題！而4位熟女界精英喺床戰中，更發揮出淫蕩本性，令作品相當精彩。

撰文：賢