有性趣：索女愛上Sugar Daddy

話晒被人包養唔係一件光彩嘅事，仲會被人封為拜金女，所以大部分被「Sugar Daddy」包養嘅囡囡都唔會公開承認兩人嘅關係，不過23歲嘅Nicole Downs唔單止大方承認自己被包養，仲話佢哋兩人係真愛添！

現居於美國密歇根州嘅佢，早前喺IG高調晒出跟57歲男友Michael慶祝約會5周年嘅照片，並向超過8千名粉絲坦言，對方係真愛之餘，更自爆點樣同呢位由「Sugar Daddy」變成情侶嘅經過。佢表示早喺2018年便認識Michael，對方亦一直「經濟支援」佢，直至2020年8月佢喺對方屋企過夜後，便確立兩人嘅情侶關係並開始同居，男方不但送上大量名貴禮物，仲經常帶佢去旅行，更支付整形手術費用，包括注射肉毒桿菌以及到巴西進行提臀手術。Nicole稱男方嘅表現體貼又細心，令佢得到安全感，自此認定對方係自己另一半。對於Nicole嘅戀愛經過，粉絲紛紛送上祝福，又話戀愛唔應該有枷鎖喎！