色日放送：運動美少女 爆發驚人活力

每日做適量運動，除咗有助身體健康，仲可以令身材弗啲。而日本AV界亦有唔少「運動美人系列」作品，當中嘅女優勤做運動，身材充滿曲線美之餘，喺床上仲爆發出驚人活力，而且動作靈活有勁，輕易將對手征服！

香汗誘惑 由片廠無垢製作嘅《汗味十足部活女子逆3P》，講述五十嵐清華、藤田梢兩位美少女都係啦啦隊成員，着住短裙仔喺運動場上為運動員打氣，由於佢哋表演太落力，搞到香汗淋漓，令到其中一位運動員涼介嘅雄性賀爾蒙分泌激增，而兩女亦知道對方心郁郁，於是拉對方入更衣室，三扒兩撥將佢剝光豬，再好有默契咁分頭刺激對方身上嘅敏感點，最後埋牙上演3P大戰！

勾引人夫 於Ideapocket推出嘅《網球結束後，汗流浹背的若妻誘惑我》當中，明里紬係一位網球愛好者，後來結識到網球教練大木先生，兩人經常相約一齊打網球，由於紬妹身材勁弗，加上打網球姿勢相當誘人，令大木睇到眼甘甘兼流晒口水，而紬妹就乘機施展露底誘惑勾引對方，果然一擊即中搞到大木抵受唔住引誘，背住老婆同明里紬激戰！原來紬妹成日同老公嗌霎，而且已經好少行房，所以佢見到合心水嘅男人就會出手勾引！

偷拍要肉償 同樣由片廠無垢出品嘅《排球隊裏身高170cm的女子個個都是淫蕩的》入面，木下日葵、入間茜及瀧結菜三位身材高挑美少女都係排球女將，有一日，佢哋如常喺球場練波時，發現有個男仔行為鬼鬼祟祟，於是合力捉住對方審問，發現對方唔單止偷窺，仲偷拍埋佢哋添！為咗懲罰對方，三女就捉佢入更衣室瘋狂玩弄一番，手口並用將對方洩完一次又一次，直至大家都得到滿足為止！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：雖然弱質纖纖嘅女仔係惹人憐愛，但係勤做運動嘅健康型女仔更加吸引，就好似今日為大家介紹嘅「運動美人系列」當中班女主角咁，唔單止成個人都精神煥發，而且肌肉結實又富彈性，一睇就知道上到床夠生猛喇！當中本仙最鍾意木下日葵、入間茜及瀧結菜聯合主演嘅《排球隊裏身高170cm的女子個個都是淫蕩的》，一來有3位女優演出夠晒精彩，二來佢哋身材高挑誘人，演出時亦夠放蕩，令觀賞性大大提升！

撰文：賢