歡樂性講堂：日夜顛倒宜調整親密時光

Q：我和老公結婚一年，兩人都未滿30歲。由於我們開小店，每日下午開舖，收工及回家吃完消夜和洗澡後已是凌晨兩三點。其實我們在性方面都有需求，隔日就要，不過我個人會寧願先選擇睡覺，可是老公無論幾疲倦都想要，不然整晚會「籮籮攣」。問題是老公試過因食飽消夜而差不多反胃，又可能因太疲勞而變成快槍手。他好似沒所謂，發洩完就沉睡，但我就覺得太求其、太敷衍了事，又好像對健康不好，我們應怎樣處理？調動時間到睡醒的時候？陳小姐

A：日夜顛倒導致親密關係品質下降，確實需要盡快協調。理論上，在辛勞工作整天之後，伴侶能養精蓄銳，雙方皆睡飽，無論在表現和享受等方面都會有較佳體驗，也可解決年輕男性過快射精的生理問題。相信你也有類似想法，何不先讓身心充電，然後才親熱呢？

不過，丈夫卻有着比較不同的想法和需求。丈夫堅持要睡前進行，源於他已迷上親熱後倦極而睡的釋放感覺，就像把一部電子產品時常用到電力殆盡，傷身之外，更連品質也犧牲了。也有可能，不少男士有着急色的性格，擔心延至睡醒後，行色匆忙，豈不是又要忍一天了？

二人宜嘗試好好溝通，互相平衡，顧全親熱慾望與質素。此外，你們因工作關係，已產生夜睡和夜食等不好的生活習慣。夜睡消耗精力，夜食則致肥，而過飽時進行劇烈運動，胃部屯積未消化食物，輕則招致胃部不適，重則患盲腸炎。這些因素皆不利健康，希望可說服丈夫改變習慣，並讓他知道這不代表伴侶之間從此關係變冷淡，只是把親密時光調整，精力飽滿時再親熱。