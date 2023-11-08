今夜一丁：股惑專家 溝仔百發百中

同心儀對象約會，對部分人嚟講係一個難題，故此近年便出現唔少約會專家，專門指導溝通技巧，其中有位性感女網紅自稱精於此道，佢就係嚟自美國嘅Layla Banks喇！

經驗豐富 可能有人會覺得約會冇難度，只需要做番自己就得，但係大家有冇諗過以咩造型打扮着乜衫最適合？同埋應該安排咩行程最好？先至可以喺對方心中留下深刻印象呢？尤其對方係你心儀對象時，呢方面嘅準備更加唔可以求其。而對於約會技巧，出生於美國拉斯維加斯嘅性感女網紅Layla Banks，便自稱精於此道，每次出擊溝仔都百發百中咁話！

Layla坦言喺約會呢方面嘅經驗非常豐富，所以夠膽自稱係約會專家，並透過親身經歷及所吸取嘅經驗，總結出一套約會心得出嚟。佢認為男女約會最困難嘅地方，就係點樣引起對方嘅興趣，如果對方表現得對你所有嘢都感到興趣，其他問題都能夠解決，至於如何引起對方興趣嘅技巧，Layla認為箇中學問相當大，只能夠針對性講解喎！

投身模界 事實上，早喺在學時期嘅Layla，已經係校內嘅風頭躉，唔單止因為佢嘅顏值超高，身材亦玲瓏浮凸，尤其係渾圓又上翹嘅美臀，相當「股」惑，仲有作為啦啦隊隊長嘅佢，憑住迷人魅力裙下之臣眾多，亦因此令佢積累豐富約會經驗。而成為約會老手嘅佢，為研究愛情問題，喺大學修讀心理學，並專研男女間嘅愛情心理。不過立志成為愛情心理專家嘅佢，卻估唔到因為一次偶然機會踏入模特兒界，說話當時佢陪朋友參加模特兒選拔比賽，無心插柳下佢竟然成功打入最後10強，就係咁便展開咗模特兒事業。

憑住亮麗外形及誘人身材，令佢好快就喺業界打響名堂，與此同時，佢亦開始以另一藝名經營社交帳號。至於點解要用另一個藝名？Layla解釋佢並非想借社交網絡宣傳，而係想幫男女解決愛情困惑，圓自己一直以嚟當愛情心理專家嘅夢想而已，近年佢仲提供埋面談服務，咁嘅模特兒認真另類呀！

Profile

出生地：美國拉斯維加斯

身高：167cm

三圍：34G-24-34

社交網站

如果睇過Layla Banks嘅性感寫真，唔難明白點解佢有咁多裙下之臣，除咗個樣夠索外，身材名副其實前凸後趷，試問咁嘅尤物，男人點可能唔為之傾倒呢？

撰文：魂