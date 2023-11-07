睇片學英文：Boom! 爆炸性體驗

暗指曳曳嘅擬聲詞，我哋通常會講「啪啪啪」，而西人就會用到「Boom Boom」嚟形容，比起爆炸Boom一聲仲要勁，真係唔講得笑，假如睇埋同「Boom」相關嘅情色話題，分分鐘搞到性慾大爆發！

Boom Boom Room 煙花之地 英式俚語中有所謂「Boom Boom Room」，好明顯係指曳曳嘅地方，但唔係解作爆房，而係指類似一樓一嘅妓院，亦即係煙花之地。

講開爆房，有人話呢個詞語源自「豹房」，話說喺明朝，正德帝在位期間，喺宮外私建豹房為居所，本嚟諗住飼養動物，後來住咗大量從宮中同民間搜羅嘅美女，陪皇帝享樂，於是「豹房」變咗史上馳名嘅「炮房」。

Time Boom 騎乘之最 相信好多人都玩過騎乘，但大家又知唔知呢招都有分力量級別？根據性學家研究，有一種體位叫「Time Boom」，可以令女方喺進行騎乘時，發揮到100%嘅力量！玩法同坐式騎乘位一樣，男女雙方面對面坐，男坐櫈，女坐大髀，但腳板要掂到地，咁就可以借到力，如果男方用手扶一扶女方嘅屁股，加埋坐住一張有彈力嘅櫈，力度會更加勁！

《Boom !》 四級火辣 四仔界不時出現一啲好爆嘅作品，好似呢套由PUBA喺2012年推出嘅《Boom!》，當時嘅聲勢又真係同片名一樣幾爆吓，除咗銷量好，仲喺2013年多個四仔頒獎禮上獲得最佳性愛演出、最佳拍攝等提名。先睇吓脫星陣容，包括Britney Amber、Angel Vain同Nikki Sexx，個個都係身材激凸，有波又有籮！其次，呢班脫星會喺片中施展渾身解數，表演各種高難度體位，足以為四仔迷帶嚟極強嘅視覺衝擊。

同場加映：都月琉衣紗 慾火一Boom不可收拾 「Boom」可以用作雷聲嘅擬聲詞，而呢套由AliceJapan推出嘅AV作品《我與女上司因突然豪雨而回不了家》，就由一下雷聲帶出連場火辣床戰。

影片由都月琉衣紗主演，有「京都最強Body」之稱嘅佢，身材高挑，又有一對35E巨乳，仲以身體敏感度極高見稱。喺片中，呢位御姐系女優飾演建築公司老闆娘，有一晚同男下屬喺地盤視察，突然遇上雷雨，嚇到縮入對方懷中，慾火隨即爆發！

撰文：魂