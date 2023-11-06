色日放送：江里口小夜 挺奶衝出日本

有謂男兒志在四方，做男人要勇於四出闖蕩，而家陣女仔亦一樣可以四處闖一番事業，不過當然要有實力先得啦！好似今日同大家見面嘅江里口小夜咁，正積極增強實力，準備衝出日本發展喇！

名不符實 日本寫真界每年都有好多新人女優出道，之但係有咁多新女，唔代表個個都又正又索，當中嘅質素可謂良莠不齊。然而又有云「有奶便是良」，今日同大家見面嘅江里口小夜心口有對大奶，咁就當然屬於質素優良嘅新人啦！

今年25歲嘅佢，生得溫文純品，散發出一股和善親切嘅姊系氣質，予人強烈好感！而小夜絕對係名不符實，因為佢嘅身材真係唔「嘢小」，胸前擁有一飽滿又富彈性嘅F Cup美巨乳，認真睇頭十足，配合埋一身雪白又鮮嫩嘅肌膚，對F奶就變得更加吸睛，令男人愛不釋手呀！不過，阿妹如果可以做多少少運動，令屁股更結實上翹，同時條腰減多一兩吋，體態一定會更加誘人、更趨完美喇！

殺去西班牙 小夜喺今年投身寫真女優行列，憑住姊系美貌以及白滑F奶，成功吸引到寫真迷注意並且獲得好評，更加有寫真迷將佢同大波寫真妹大葉芽藻相比，又適逢芽藻宣告封胸全職做藝能人，所以亦有人表示芽藻可以放心起行，因為小夜妹足以能夠頂替佢嘅位置呀！

不過，睇嚟小夜未必會留喺日本拍寫真太耐喇，因為佢立定決心衝出日本！咁阿妹想去邊度發展呢？原來佢對於西班牙情有獨鍾，早前更積極學習西班牙文，希望有朝一日能夠去西班牙工作，仲話如果可以喺當地做番寫真女優就更好喎！而對於寫真迷嚟講，無論阿妹去邊度發展都好，最緊要記住拍多啲寫真畀大家睇，滿足眼球就得㗎喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-24-34

社交網站 江里口小夜經常會將自己嘅寫真照以及個人動態透過社交網發布，想睇到小夜酥胸半露嘅誘人寫真，就要多啲Click入去睇睇喇！

撰文：賢