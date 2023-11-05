色日放送：人妻太枯燥 請求賜甘露

日本AV界有唔少作品以人妻為題材嘅作品，講佢哋生活太枯燥，又得唔到老公嘅慰藉，所以畀其他男人一撻即着，搞出激情四射嘅不倫關係，老公們睇完之後認真要好好反思一下喇！

出水芙蓉 喺片廠椿鳳院出品嘅《願意幫我拍AV嗎？》入面，富井美帆呢位人妻突然間同AV廠聯絡話好想拍AV，而廠方負責人眼光獨到，睇得出着得密實嘅美帆，內裏擁有一對極品美巨乳，而且知道佢芳心寂寞，撻着後一定會變成床上猛獸！果然，美帆畀男優連番刺激後，便慾火大爆發，捉住對方瘋狂交歡之餘，仲爆發出潮吹來，令男優同導演都為之側目，於是再安排兩個男優嚟滿足呢位飢渴人妻！

香汗誘惑 於Madonna推出嘅《我在短期打工時與巨乳人妻發生關係》當中，巨乳人妻上羽絢因為做家庭主婦太悶，加上備受老公冷落，令佢生活相當枯燥，於是決定去做兼職，着住動物戲服喺街頭派傳單。呢份兼職都幾辛苦，好在得到前輩將暉嘅教導同鼓勵。有一晚，兩人收工之後返到休息室脫下戲服後，上羽絢嘅香汗竟然令到將暉慾火高漲，仲忍唔住伸出祿山之爪，而久未享受過快感嘅絢妹，好快就情難自控，實行同對方上演激戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今日為大家介紹嘅「人妻系列」當中，班人妻唔單止生活枯燥，仲得唔到老公嘅慰藉，所以不惜出軌尋求滿足！當中本仙最鍾意由富井美帆主演嘅《願意幫我拍AV嗎？》，原因係美帆扮到好似師奶咁，真係夠晒入型入格，而佢喺床戰中由怕醜變到萬般飢渴，仲要係爆發出激烈潮吹，真係夠晒精彩悅目！

撰文：賢