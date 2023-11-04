世界Cup：天晴乃愛陽光G奶獲好評

做好本分係每位打工仔嘅基本責任，能夠做到被行內人讚賞，可以話係錦上添花，正如今期「世界Cup」主角天晴乃愛，唔止身材正，床技一樣咁正，仲獲得知名男優讚好，真係好叻女！

顏值有幾高？ 來自博多嘅天晴乃愛，面圓圓，眼大大，同寫真界嘅活潑少女德江加奈有幾分相似，最緊要係笑容甜美，同佢嘅姓氏一樣，好有陽光氣息，睇到人心情開朗！

活潑又好波 日本AV廠E-BODY一向以身材激凸嘅火辣尤物嚟吸客，最耀眼嘅例子莫過於J奶女神Julia，只可惜往後出身於E廠嘅女優，好多時都係偽新人又或者曇花一現，甚少喺AV界發展一段長時間，而今日為大家介紹嘅天晴乃愛，絕對有條件喺行內發光發熱，替片廠省番靚塊招牌！

今年25歲嘅乃愛，有一頭清爽短髮，成個Look畀到人一種可愛、活潑嘅感覺。身材方面，雖然個子唔高，但波大籮大，火辣程度不比同廠師姐遜色，特別係心口嗰對G奶，實在係頂級好波！

獲健哥大讚 天晴乃愛喺2021年加入AV界，起初以E-BODY嘅專屬新人身份登場，但拍咗5部作品之後，就開始以自由身方式發展。據講阿妹之所以下海，係因為仰幕AV天后大槻響，希望搵到親近響姐嘅機會，並從對方身上偷師。

雖然乃愛未能學到響姐嘅潮吹絕技，但表現一啲都唔弱，仲得到有「萬人斬」之稱嘅知名男優清水健大讚特讚！話說健哥喺一次訪問中，就多位新人女優給予評價，而阿妹亦有幸上榜，除咗獲讚口技了得兼演出投入，其蜜洞更加有一種神奇嘅吸啜力，令佢念念不忘喎！

客觀評乳 Cup數：G

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：大得嚟唔會硬繃繃，質感天然，彈力十足，稱得上係頂級好波！

社交網站 天晴乃愛好鍾意自拍，每次出鏡都玩性感，三點式上陣係家常便飯，有時仲會玩真空，登入其社交網，大把靚相任你睇！

Profile 年齡：25歲

身高：5呎2吋

三圍：37G-24-36

撰文：賢