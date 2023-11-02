洋媚女子：好色女波士 辦公室放縱

樣靚身材正嘅女波士，工作時對男下屬十分嚴厲，但放工後卻變得千依百順，仲會勾引對方喺辦公室放縱曳曳，呢啲四仔劇情絕對滿足晒男士嘅幻想，就好似今次介紹嘅3套作品咁，快啲睇吓啦喂！

身心滿足 成功非僥倖，努力唔少得，好似發生喺Brazzers出品嘅《Overworked Titties #19》當中，由Phoenix Marie、Candy Alexa、Cherie DeVille等脫星化身成女波士，佢哋好勤力工作，晚晚都OT，不過佢哋並冇愈捱愈殘，反而變得容光煥發！原來佢哋每晚都跟唔同嘅男客戶曳曳，目的就係幫公司搵生意賺錢。但咪以為佢哋會覺得好屈辱，實情係佢哋寓工作於娛樂，令身心都得到大滿足！

性騷擾同事 片廠Naughty America嘅人氣四仔系列《Naughty Office》，以辦公室情慾故事為主題，嚟到最新登場作《Naughty Office #102》，今次以女波士為題材，並搵來April Olsen、Charli Phoenix、Jewelz Blu等身材勁爆嘅脫星參演。片中佢哋無心工作，更經常性騷擾男同事，而呢班男同事當然要盡力滿足鹹濕女波士啦！新作品貫徹系列嘅荒淫本色，加上大量嘅情慾場面，難怪長拍長有！

加班曳曳 惡形惡相嘅女波士，雖然樣靚身材正，但對打工仔嚟講都係苦差，呢晚仲要罰加班，不過喺Adam & Eve製作嘅《I Prefer Spinners》中嘅男下屬竟然話好歎？原因係由Spencer Bradley、Amber Moore、Febby Twigs等索爆脫星飾演女波士，佢哋樣貌身材兼備，罰男下屬加班只係藉口，喺公司曳曳至係真正目的！雖然係好過癮，但要女波士收貨至得，不過見到佢哋由頭叫到落尾，仲要求嚟多劑，相信應該好滿意男下屬嘅表現啦！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：嚴厲女波士所賣嘅唔止係外表嚴肅，仲有內裏放蕩嘅反差感，而睇咗今次推介嘅3套作品，仲會發現片廠搵嚟嘅脫星，每位都身懷巨乳，只係加埋劇情嘅話，卻要數《Overworked Titties #19》最具觀賞性。

撰文：魂