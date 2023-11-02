今夜一丁：瀬戶真凜 大奶偶像再踏舞台

俗語有話「聖人都會犯錯」，身為凡人難免會有啲人生污點，最緊要知錯、認錯兼改過，自然可以獲得原諒，迎嚟翻身之日，就好似大奶妹瀬戶真凜，曾因犯錯而被所屬跳唱組合踢走，幸好識得補鑊，終於可以重踏舞台。

白玉大水袋 日本不斷湧現大量女子偶像組合，當中有好多成員唔止青春貌美，身材仲正到無倫，成為寫真界發掘新人嘅搖籃，好似人氣高企嘅童顏巨乳掌門人天木純，曾經效力地下偶像團體「仮面女子」，而今日為大家介紹嘅瀬戶真凜，同樣出身於偶像團體。

家陣26歲嘅真凜，有一頭烏黑嘅長髮，眉清目秀，成個日本娃娃咁可愛，絕對有資格成為舞台上嘅萬人迷。雖然身材冇天木純對I奶咁勁，但真凜對G奶都好有分量，質感天然，加埋肉地白白嫩嫩，睇落好似將兩個白玉大水袋掛喺心口一樣，唔怪得被稱為「G Cup之二次元身材」喇！

靠豪乳翻身 真凜好細個就立志要做藝能偶像，所以特別選擇入讀一間音樂樂院，希望提升歌唱同跳舞技能。畢業後，阿妹如願加入地下偶像團體「Jewel☆Neige」，並憑住活力十足嘅表現，成為隊中嘅人氣成員！不過，好景不常，阿妹入團約一年，突然被組合踢走，官方冇透露詳細原因，坊間估計可能係做咗一啲違反合約嘅行為，總言之就係做錯事啦！幸好呢次事件冇令佢放棄夢想，而為咗爭取曝光機會，索性以寫真偶像身份再出發，希望靠一對豪乳博翻身，近日更成功踏出第一步，推出寫真映像作品添！另外，真凜早前獲得女子組合「Laplus」邀請加盟，相信好快可以重新踏上舞台！

瀬戶真凜

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：38-24-35

社交網站

瀬戶真凜似乎好滿意自己嘅身材，完全唔介意行性感路線，登入其社交網，除咗可以搵到唔少靚相，仲會睇到動感十足嘅搖乳短片。

撰文：賢