色日放送：鄉村遇索女 樂滿田園居

好多喺大城市工作嘅日本人，都會趁住假期回鄉度假順便探親，而AV界亦有以此為題材嘅「鄉村系列」，講述男主角去到鄉下地區嘅時候巧遇索女，之後兩人更發生肉體關係，令呢次鄉村之旅添上無限刺激！

婚後激情 喺片廠椿鳳院出品嘅《我和兒時好友結婚，正在鄉下過夏天》當中，後生仔大雄返鄉下度假嘅時候，巧遇兒時嘅青梅竹馬武藤彩香，兩人瞬即擦出愛火，感情一日千里，大雄同彩香話咁快就結婚喇！婚後大雄繼續留喺鄉下生活，而且每日都同老婆彩香卿卿我我，除咗喺村屋裏面上演連場激戰，有時仲好有情趣咁喺花園整個吹氣泳池仔，一邊嬉水一邊喺光天化日之下展開水戰，認真幸福又激情！

自娛誘惑 由e-kiss推出嘅《被隔壁那位性慾過旺的離婚美女誘惑》入面，打工仔瑛太被公司派到鄉村公幹，更安排住喺簡陋嘅田舍村屋，不過佢一啲都唔覺得苦悶同辛苦，皆因佢可以偷窺到住對面屋嘅藍芽瑞季忘情地自娛！有一日，瑞季直接問瑛太係咪成日偷窺佢，當瑛太口窒窒未敢回應之際，瑞季突然攬住對方又摸又錫，而瑛太被瑞季嘅熱情，搞到連老婆都唔記得，一於上床砌個你死我活！原來瑞季係失婚婦人，只靠自娛嚟滿足慾望，佢見瑛太有幾分俊朗，於是就乘機勾引對方嚟解決慾火。

飢渴人妻 片廠BeFree製作嘅《住在樓下的人妻天天勾引我》，講述泰祥獲公司派到鄉下地區工作，於是租住一對農民夫婦屋企嘅二樓單位，而每晚佢都會聽到住喺樓下嘅人妻森澤加奈同老公激戰，搞到佢徹夜難眠。有一晚，加奈趁老公唔喺屋企，主動搵泰祥傾偈，期間仲大送秋波極之誘惑，搞到泰祥忍唔住同森澤上床！自此之後，加奈每日都搵機會色誘泰祥激戰，原來佢愈來愈飢渴，而老公已經無力再滿足到佢，於是佢就搵其他男人洩慾。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：喺煩囂嘅大城市生活得耐，有時真係好想回歸田園居，呼吸一下鄉郊嘅新鮮空氣，而今日為大家介紹嘅「鄉村系列」，雖然唔可以將新鮮空氣帶畀大家，但係亦可以將鄉村幽靜又優美嘅環境呈現。喺3部作品中，本仙最鍾意武藤彩香主演嘅《我和兒時好友結婚，正在鄉下過夏天》，原因係彩香斯文甜美，相當配合農村少女嘅角色，而作品中除咗有好多寫實嘅鄉村生活畫面，亦加入吹氣泳池激戰場面，令作品元素更多更過癮！

撰文：賢