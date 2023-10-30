今夜一丁：天音梨紗 親切的青筋波

世界上有千百萬人，而女性心口嘅巨乳都有千百萬種，不過如果問到邊種波波最吸引，相信唔少男士都會話係青筋波，皆因令人好有衝動！而喺日本寫真界亦有唔少女優嘅巨乳現青筋，好似天音梨紗就係其中之一喇！

肉感誘人 好多女仔以為瘦就係靚，但係佢哋其實可以留意一下日本寫真界嘅當紅女優，佢哋嘅身材都富有肉感，至於身材瘦削嘅女優則冇幾多個能夠紅得起，由此可見，大部分男人都係鍾意身材有啲肉地嘅囡囡，而今日同大家見面嘅天音梨紗，身材肉感十足，絕對啱晒大家嘅口味，難怪佢咁受歡迎，人氣高企。

雖然梨紗唔算好靚女，但係雙眼夠精靈又明亮，更散發出一股姊系氣息，予人親切感。然而，喺日本寫真界走紅嘅條件，個樣靚唔靚只係其次，而梨紗嘅肉感身材，配上豐乳肥臀就足以吸引到男士們嘅目光，尤其係佢心口對F Cup巨乳分量十足之餘，仲透現出青筋，誘人指數簡直爆晒燈呀！

笑到失控 梨紗喺2019年出道拍寫真，主力喺各類攝影會活動做龍友嘅模特兒，佢其中一大賣點當然係心口對F奶，而且好多人都讚佢對青筋波非常吸引，皆因證明係純天然無添加，令人愛不釋手咁話！

至於梨紗佢另一個賣點，就係笑容夠燦爛喇！佢自言係一個性格開朗嘅女仔，而且好鍾意笑，平日都係笑面迎人，不過亦因為咁，令佢喺拍攝寫真嘅時候出現問題喇！原因係唔少作品都會要求佢畀人撩動身體上各個敏感位置，但係當對手接觸到佢條腰時，就會忍唔住笑到失控，搞到其他動作都做唔到落去！不過梨紗咁真情流露反而又幾好睇，希望佢唔使刻意強忍笑容搞到太造作、太失真啦！

PROFILE

出生日期：5月27日

身高：5呎3吋

三圍：38F-25-37

社交網站

天音梨紗經常出席不同攝影活動，從其社交網當中就可以欣賞到佢分享嘅部分作品，亦可以留意到其最新動向喇！

撰文：賢