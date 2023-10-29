洋媚女子：西部「峰」情 狂野盡興

美國嘅西部風情懷舊得嚟又有味道，而四仔界亦有唔少以西部「峰」情為主題嘅作品，唔單止鹹味濃，而且激情指數高，加上身材奇峰凸出嘅脫星夠風騷，真係睇到人興奮無比呀！

自導自演 喺萬里無人嘅郊外，伴隨住西部獨有嘅粗獷氣息，令人好想嚟番場火辣野戰！呢套由Adam & Eve推出嘅《Redemption》，就係以西部情懷加野戰為主題，同時係天后級脫星Stormy Daniels首套自導自演嘅作品，如果你係佢嘅粉絲，冇理由唔撐！為咗令呢套處女執導作更加有睇頭，今次更搵嚟3位人氣十足嘅青春脫星參演，務求帶畀觀眾最強嘅官能刺激。

經典回味 如果鍾意昔日嘅美國西部風情，呢套由Western Visuals出品嘅《Classic Skinny Chicks》，相信可以滿足大家嘅懷舊感覺。如果有留意開呢間片廠所出品嘅四仔，都知佢專門推出懷舊主題作品，而呢套新作不但以西部風情為主題，更收錄咗多位殿堂級脫星以前演出過嘅西部牛女作品，本來已經值得回味，而片廠更為呢啲舊片修復變高清，仲特意喺聲效上進行加工，從視覺到聽覺為四仔迷帶嚟回味無窮嘅官能體驗。

四級幻想 電影中嘅美國西部萬里無人，生活相當枯燥，而LesbianX便睇中呢點，喺《Lesbian Superstars #3》中以此為主題，拍出一眾西部牛女因為太寂寞，而放縱曳曳嘅生活。由Mason執導，並搵嚟Kenna James、Anna Claire Clouds、Blake Blossom等多位炙手可熱脫星參演。故事發生喺一個偏遠嘅西部牧場，一眾懷春女郎因生活太苦悶，性生活空虛下，經常有各種四級幻想。呢日有個陌生男子嚟到牧場，慾火終於爆發，連場激戰固然睇頭十足，而望住一眾化身成西部牛女嘅脫星，更係睇到人慾火高漲！

撰文：魂