今夜一丁：Torotan肉感尤物胸大唔怕縮

好多女仔覺得身材唔夠苗條會令吸引力打折扣，於是積極收身，殊不知減肥成功後，雙峰亦同時縮水，真係得不償失！至於今日為大家介紹嘅寫真女優Torotan，近期亦好努力操弗自己，但就完全唔怕上圍變細，理由係佢個胸實在夠晒大！

體態豐滿 喺日本寫真界，有唔少女優屬於微胖型，即係身上有啲肉地，但又未至於肥腫難分，仲有齊晒豐乳肥臀添！好似紺野栞、柳瀨沙紀同埋紅極一時嘅紗綾，都係呢類「肥妹仔」，而出生於日本東京都嘅Torotan就同紗綾極之相似，面珠圓圓潤潤，雙眼精靈有神，加埋成日笑意盈盈，望落都幾可愛。講到身材，Torotan屬於豐滿型，係就係肥咗少少，但勝在心口有一對吸睛嘅H奶，足以蓋過晒啲缺點，當然，如果能夠將身上肥肉減少啲，相信會更加誘人。

食完又減 曾經係一位美術科教師嘅Torotan，好鍾意睇動漫，仲做過Cosplayer，所以正式出道拍寫真之前，成日喺秋葉原一帶出沒，早就習慣面對鏡頭擺甫士，家陣一得閒都會以誇張又卡通化嘅打扮出席Cosplay活動。2015年，Torotan開始拍寫真，至今已推出約13套寫真映像作品，演出風格大膽，愈嚟愈刺激眼球，可能因為裸露太多，佢一直唔係太滿意自己嘅身材，之但係又忍唔到口，上年做埋網紅之後，成日拍埋啲食材介紹嘅影片，更加肥多幾錢重！

好彩阿妹都知道再咁落去唔係辦法，所以決心減肥，經過兩個月嘅努力，腰圍確係減咗唔少！至於怕唔怕上圍會一併縮水？Torotan似乎未驚過，事關對H奶夠晒大，縮少少水都唔怕。

社交網站 為食又貪玩嘅Torotan，經常四圍去，登入佢嘅社交網，除咗可以追蹤其動向，仲會搵到唔少養眼嘅靚相。

Profile 出生日期：1月16日

身高：5呎2吋

三圍：37-25-36

撰文：賢