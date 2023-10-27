色日放送：古田愛理大解放露肉

雖然話樹大好遮陰，但係好多日本藝人喺藝能公司嘅合約約束之下，人身自由就受到好多限制，好似啲女團成員咁，連拍拖都唔得！所以完約離開公司之後，好多女藝人都會嚟個大解放，就好似古田愛理咁，其寫真風格愈來愈大膽喇！

E奶甜心 喺日本，雜誌仲有市場，所以好多主打時尚潮流服飾嘅雜誌，都會聘請質素優秀嘅美女做專屬模特兒，咁樣要定期定量拍攝時裝照，就唔使四圍搵人，今日同大家見面嘅古田愛理就曾經為一本時尚雜誌擔任咗5年專屬模特兒喇！

今年21歲嘅愛理，青春俏麗可人，笑容十分甜美，散發出一股陽光活力氣息，而且仲帶幾分亮麗嘅明星光采，令人印象深刻。初出道時佢仲有少少Baby Fat，但係家陣Body已經變得又弗又婀娜，心口仲好似脹咗又挺咗，一對E奶大大為其身材加分，阿妹本身肌膚亦相當鮮嫩白滑，整副胴體夠晒吸睛呀！

演得更激 出生於岐阜縣嘅愛理，喺2015年加入當地一個叫做「jamini」嘅美少女組合，累積到唔少表演經驗之後，就轉投到另一女團「flapbeats」發展，之後仲參加唔少選秀活動，包括「Tokyo Girls Audition 2017」，奪得當中嘅Popteen獎和AR獎之後，就獲時尚雜誌賞識並被招攬為專屬模特兒，跟住一做就做咗5年咁耐。

直到2022年佢就迎接人生一大轉變，包括決定脫離專屬模特兒行列，同時達到日本法定嘅成人年齡，而兩個轉變對於愛理同觀眾都係好事，因為佢可以自由地工作，拍寫真嘅時候可以更具挑逗性同演得更激，好似最近拍攝一輯寫真照咁，佢就可以增加露出度，亦可以換上性感內衣演出，男士們真係有眼福喇！

社交網站 古田愛理好鍾意喺社交網上分享自己嘅生活照，所以大家想知道一下愛理最近去過邊度吃喝玩樂，就要多啲留意，當然亦唔少得欣賞埋佢嘅性感自拍照啦！

Profile 年齡：21歲

身高：5呎3吋

三圍：34E-24-34

撰文：賢