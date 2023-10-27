今夜一丁：哥倫比亞Karina Garcia專出股惑

提起哥倫比亞，大家會諗起乜嘢呢？除咗咖啡及自然景點外，原來佢哋亦出產唔少索女，其中就有呢位身材火辣嘅性感網紅兼模特兒Karina Garcia，而佢最愛出股惑嚟吸引大家嘅眼球！

選美出身 每當講到南美女郎，男士們總係諗到熱情如火嘅森巴女郎，但其實哥倫比亞亦不乏性感又火辣嘅女神級尤物，好似呢位出生於哥倫比亞麥德林嘅Karina Garcia正係其中之一。

麥德林呢個城市相信唔係好多人認識，其實佢係哥倫比亞第二大城市，憑住宜人氣候而獲得「春城」嘅美譽，更係旅遊及工業城市，故此喺當地出生並長大嘅Karina，喺投身模特兒界前，本來諗住投身當地嘅旅遊事業。既然係咁，點解佢後嚟會成為模特兒呢？原來喺2014年時佢參加選美比賽，雖然佢樣靚身材正，但最終只係打入10強，未有獲得獎項，之後被模特兒事務所睇中，從此踏上模特兒之路。

人氣飆升 佢最初以內衣模特兒工作為主，而有趣嘅係，雖然佢擁有玲瓏浮凸嘅誘人身材，但常因以內衣造型示人而感到尷尬。不過隨住佢演出經驗愈嚟愈多，便慢慢習慣着內衣喺人前表演，更因唔少人讚佢性感造型及渾圓美股相當吸引，令佢自信心大增。

後來佢開始經營社交帳號分享性感寫真照，當中尤其愛出股惑嚟吸引大家嘅眼球，果然令人氣直線飆升，及至今日，已擁有超過215萬粉絲，除咗知名度大增外，更獲得唔少商演機會，吸金力超勁！隨住佢所影寫真尺度愈嚟愈大，上年更拍攝成人寫真，同時喺OnlyFans開設會員帳號，為會員獻上令人面紅心跳嘅超火辣寫真。

社交網站 本來Karina Garcia嗰對胸器同美股已經睇頭十足，近年頻頻拍攝成人寫真嘅佢，更係將誘人身材完美地展現大家眼前，不過大部分靚相，只供收費會員欣賞囉！

Profile 出生地：哥倫比亞

身高：170cm

三圍：36D-26-36

撰文：魂