今夜一丁：南美由加 鄰家女孩變救世主

喺日本寫真界，每個時代都會出現實力超凡入聖、特別出類拔萃嘅寫真偶像，而呢位偶像往往就會被稱為「寫真界救世主」，新紮寫真小天后南美由加就係憑住一股無邪氣鄰家女孩氣質，而獲得呢個稱號喇！

鮮嫩G奶 提到日本寫真界救世主，喺10年前就有青春靚女又好波嘅高崎聖子橫空出世，外形索到嘭嘭聲，而且實力超強，的確係孭得起救世主呢個稱號，前途一片光明！可惜，後來被踢爆做援交進行不道德交易，因而敗走離開寫真界，跟住改名叫高橋聖子下海拍AV。咁唔知呢位新任救世主南美由加又有冇聖子一樣咁高質素呢？

今年18歲卜卜脆嘅佢，嫩口夠甜美又無邪氣，散發出一股清純鄰家女孩氣質，加埋青春陽光氣息，真係令人精神一振！而佢比起其他妹妹仔嘅身材更加火辣誘人，原因係佢生得頗為高挑，上圍仲有一對飽滿G奶，體態骨肉勻稱，而且肌膚又嫩又白，所以佢亦被封為「現役JK最強Body」！

「乳」別不同 南美由加細細個就好鍾意睇大型美少女偶像組合嘅表演，夢想將來好似佢哋咁喺舞台上載歌載舞，長大後佢同家人表示好想加入娛樂圈，而家人亦對佢十分支持，令佢得到莫大鼓勵，2021年就加入名古屋在地偶像團體「OS☆K」。同年，佢更加被邀請拍寫真，由於佢青春貌美又有巨乳身材，火速成為觀眾們嘅話題，之後仲被封為「寫真界之救世主」添！

佢對於自己嘅演藝發展抱住積極又享受嘅態度，仲話好高興自己同其他同齡女仔唔同，能夠見識同參與各種藝能活動，能夠喺寫真演出當中展現不同嘅自己，係佢暫時做過最開心嘅事！

Profile

年齡：18歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-24-35

社交網站 南美由加年滿18歲之後銳意喺寫真界發圍，不過亦要同時兼顧藝能偶像身份，所以工作相當忙碌，如果大家想留意佢嘅最新消息，就要多啲Click入佢嘅社交網喇！

撰文：賢