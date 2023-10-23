今夜一丁：Kate Dalia無底線解放

隨住社交網絡平台興起，唔少脫界新星可透過佢做宣傳，更可以網紅身份賣寫真吸金，甚至製作自家成人影片，就好似索女Kate Dalia咁，身兼脫星同成人網紅雙線發展，無底線解放盡情吸金！

客串演出 以往歐美脫星想增加曝光率真係好被動，除咗演出多啲作品，同埋出席片廠舉行嘅宣傳活動外，就係舉辦粉絲活動嚟谷人氣，而對於呢個情況，嚟自美國加州洛杉磯嘅新進脫星兼成人網紅Kate Dalia，便有相當深嘅感受。

於上年出道嘅佢，原來早喺6年前便已經演出四仔，只係當時佢以素人身份登場，而且演出嘅作品亦唔多，所以並未受到四仔迷嘅注目。可能大家會有疑問，既然都拍得四仔，點解Kate當年唔正式以脫星身份出道呢？佢解釋話因為當其時仲有另一個模特兒身份，加上佢只接受演出女同題材，所以一直冇諗過會全身投入四仔界，更何況佢曾經坦言只有喺片酬夠吸引嘅情況下，先至會客串演出。

重金禮聘 至於點解佢又會喺上年決定投身四仔界呢？原來佢後來轉型做咗成人模特兒，兩年前開始從事成人直播，並喺經營咗一段時間後，開設網絡社交帳號分享性感寫真嚟谷人氣，卻估唔到嘅係，竟然有唔少網民認得佢係曾經拍過四仔嘅素人脫星，令佢喜出望外嘅同時，更因此而人氣急升。

眼見自己如此受歡迎，加上有著名四仔片廠重金禮聘，Kate便毫不考慮答應，成為一位四仔演出經驗豐富，卻係初出道嘅新人脫星。雖然佢嘅四仔作品相當受歡迎，但佢坦言自己嘅未來發展方向，始終放喺成人網紅嘅工作上。原來正式成為脫界一員嘅佢，食住個勢開設埋OnlyFans帳號，為會員提供大尺度無底線嘅寫真及火辣影片，吸金力比做脫星多幾倍呀！

Profile

出生地：美國加州

身高：170cm

三圍：36D-25-35

社交網站 擁有迷人身段嘅Kate Dalia，喺從事模特兒工作時，所影嘅寫真已令男士流晒口水，而投身脫界後嘅佢，更憑住火辣情慾演出谷爆人氣，未來嘅演出更係值得期待。

撰文：魂