世界Cup：青井春透明I奶神Body

正所謂「一白遮三醜」，難怪愛美嘅女性都好注重防曬、護膚同美白，而喺日本寫真界，有一身白晳肌膚嘅女優多不勝數，好似今期「世界Cup」主角青井春唔止有一副「作弊級神Body」，肌膚仲白到好有透明感。

顏值有幾高？ 今年25歲嘅青井春，係典型長髮美女，五官標致，雙眼水潤精靈，笑容又勁親切，令人有如沐春風嘅感覺。

白嫩大波妹 近期有好多日本雜誌都被一位寫真女優搶佔咗封面位置，佢就係妖艷迷人嘅雪平莉左！呢位索女有一副纖巧火辣嘅身材，自從殺入寫真界，可謂氣勢如虹，獲得「令和最美Body」呢個稱號，搞到好多同行黯然失色！不過，今日為大家介紹嘅青井春，唔止年紀較輕，狀態同聲勢都唔輸蝕，氣質正派，笑容甜美，同莉左比，可以話係「一正一邪」，平分秋色。講到身材，青井春比莉左更好波，上圍對I奶脹卜卜，最重要係佢嘅肌膚極具透明感，好似剝殼雞蛋一樣，又白又有彈性，所以有人以「寫真界絕品比例Body」嚟形容佢。

想去韓國出道 青井春出道日子唔短，6歲已開始擔任兒童模特兒，2017年開始以藝名「はるかぜ.」拍寫真，但唔知係咪因為阿妹嘅魅力太迷人，成日有狂迷傳送不雅照片嚟騷擾佢，加上當時要兼顧學業，所以有段日子暫別寫真界。2020年青井春改用現有藝名回歸，隨即平地一聲雷，除咗積極拍寫真，亦活躍於電視台嘅綜藝節目，似乎銳意喺演藝圈作多方面發展。查實青井春有個心願，就係去韓國發展演藝事業，事關佢好熱愛當地文化，仲學咗韓語好多年添！以阿妹呢一身「神Body」，加埋近期有咁多演出機會，唔一定要離鄉別井，留喺日本繼續拍寫真，一定更有前途。

客觀評乳 Cup數：I

養眼度：★★★★★

噴血度：★★★★

評語：胸形好似一對大木瓜，脹卜卜又有彈性，加埋肌膚白嫩，呢副架生真係好屈機！

社交網站 青井春喺寫真界嘅發展可以話係順風順水，密密亮相唔同雜誌，登入佢嘅社交網，就可以睇到部分養眼靚相。

青井春 年齡：25歲

身高：5呎4吋

三圍：36I-23-34

撰文：賢