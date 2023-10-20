色日放送：美色推銷術業績靠賣肉

近期經濟仲未有好轉，所以不論打工仔定係老闆都要努力營謀喇！講到努力，日本AV界嘅「美色推銷系列」入面班女推銷員就真係瞓身搵銀喇！佢哋為咗提升業績，不惜獻牲色相，實行上床貼心服侍客人，令對方開心又滿足，自然甘願大破慳囊啦！

人妻夾擊 喺片廠Madonna出品嘅《W人妻子內衣銷售員中出推銷術》入面，友田真希、木下凜凜子兩位喺內衣公司做推銷員，不過業績一直欠佳，於是公司叫佢哋喺短時間內提升業績，否則就會被解僱！為咗保住飯碗，兩位美熟女決定聯手出擊，佢哋知道人夫先係最願意畀錢嘅目標客戶，所以專揀獨留家中嘅人夫落手，齊齊以美色引誘對方！面對兩位發姣美熟女嘅肉體誘惑，人夫們個個都願意購買多套內衣，而真希同凜凜子除咗業績火速上升，仲可以滿足埋慾望，認真係一舉兩得！

親身示範 於OPPAI推出《G奶奢侈品內衣銷售員的誘惑銷售技巧》當中，藤森里穗係一位高級女性內衣推銷員，專門上門向有婦之夫推銷，點解目標客人唔係女人呢？原因好簡單，里穗冧男人有一手囉！佢同人夫講，買高級內衣可以增加夫妻之樂，跟住就脫去外衣展露出身材火辣，配合埋高級內衣，簡直就係最佳催情畫面，搞到班人夫個個都硬晒軚，呢個時候里穗就話買多啲內衣，就可以得到佢嘅貼身服侍，班人夫梗係(舌累)飯應，有幾多買幾多啦！

拚搏無底線 片廠Bonita製作嘅《以G罩杯巨乳情慾身材誘惑你的保險美女》，講述希代亞美飾演保險經紀，個人銷售業績喺公司長期都名列前茅，當中梗有原因啦！亞美為咗簽保單可以話係瞓身又無底線，同客人喺餐廳傾傾吓，就會拉對方入廁所嚟個深情吹奏。如果客人想再進一步接觸，亞美亦唔會介意同對方去開房激戰！若然客人想大玩兩男一女3P混戰，亞美為咗一次過簽兩張保單，一樣冇問題照去可也！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：做推銷工作真係唔容易，就好似今日為大家介紹嘅「美色推銷系列」咁，班索女推銷員都要用美色冧客，令佢哋甘願落單畀錢。喺3部作品當中，本仙最鍾意友田真希及木下凜凜子合演嘅《W人妻子內衣銷售員中出推銷術》，原因係兩位美熟女都又索又好身材，最重要係佢哋嘅表現夠晒飢渴，聯手搞到班男優欲仙欲死，而佢哋喺床戰當中亦表現得肉緊又投入，精彩度爆燈！

撰文：賢