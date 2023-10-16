今夜一丁：俄意混血辣模 正宗白富美

「白富美」係咪你嘅女神標準？如果係嘅話，呢位嚟自俄羅斯嘅性感辣模兼網紅Polina Malinovskaya，應該符合你對女神嘅定義，而有小富婆之稱嘅佢，魅力爆棚，輕易吸納逾200萬粉絲追捧。

迷人電眼 所謂「白富美」其實係網絡用語，意思係指肌膚夠白，財力夠勁，同埋樣靚身材正嘅索女，因為佢哋有齊男士夢寐以求嘅優質條件集於一身，所以亦成為唔少男士視為女神嘅標準。如果你都認同嘅話，今日同大家見面嘅Polina Malinovskaya，相信必定係大家鍾愛嘅女神。

大家有冇覺得佢散發出一股獨特嘅氣質呢？皆因佢父親係意大利人，而母親則係俄羅斯人，所以佢其實係俄意混血兒。而佢喺俄羅斯出生及讀書，大學畢業後便跟隨父母移居意大利，並開始從事模特兒工作。不過，最初佢並唔係做比堅尼模特兒，據稱當時有意大利著名品牌，想搵個擁有一對電眼嘅美女影特寫照，而雙眼電力十足嘅Polina就被睇中，從此佢便展開模特兒生涯。

生活奢華 憑住迷人嘅外形及混血兒獨有氣質，令佢甫出道已備受注目，喺模特兒界及網絡界贏得唔少人氣，而隨住佢嘅曝光率愈嚟愈高，人氣更係直線飆升！

及後，佢以比堅尼及內衣模特兒工作為主，而佢亦食住個勢開設社交帳號並分享火辣寫真，結果喺短時間內火速吸納超過213萬粉絲，成為炙手可熱嘅網紅，相當厲害！憑住佢喺模界及網紅界嘅超強吸金力，令佢成為一位小富婆，而佢亦經常將自己奢華生活照同大家分享。雖然係咁，但佢呢種做法卻少有被抨擊，原因正如佢話齋，佢所賺嚟嘅錢都係靠努力做模特兒搵番嚟！

社交網站 樣靚身材正嘅Polina Malinovskaya，除咗拍攝各種商業廣告照外，更拍攝唔少大尺度性感寫真相，不但令佢前凸後趷嘅火辣身材展露無遺，配合埋迷人嘅氣質實在夠晒養眼！

Profile 出生地：俄羅斯

身高：175cm

三圍：34D-23-35

撰文：魂