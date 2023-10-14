洋媚女子：閨密放縱孖住出動

男人組團去獵艷係好平常嘅事，查實女人好色起嚟都唔執輸，孖住閨密去蒲之餘，甚至唔介意有仔同享添！好想享吓齊人之福嘅四仔迷，今次推介嘅作品絕對可以滿足閣下嘅幻想。

艷福同享 親如姊妹嘅閨密，若然齊齊睇中同一條仔，究竟會唔會為爭食而擘面？抑或會因為互讓而走寶呢？Bellesa Films製作嘅《Infidelity & Indiscretions #2》就話畀大家知結果可以係大被同眠，艷福同享！影片搵嚟四仔名導Jacky St. James執導，搵咗Jazlyn Ray、Vanna Bardot、Kayley Gunner等巨乳脫星參演，故事好簡單，有對閨密經常周圍溝仔，某個晚上被一位心儀嘅型男迷倒，索性唔理咁多，嚟個人生初次嘅3P同樂。據講，幾位脫星都係初演3P作品，但床上交鋒時好有默契，不禁懷疑佢哋私底下嘅經驗應該幾豐富囉。

口舌攻勢 鹹濕唔止係男人嘅本性，有啲女人甚至比男人更好色！由AltErotic出品嘅《Inked Raw #4》就話畀大家知，兩個鹹濕妹變咗閨密，作為佢哋嘅獵物會係幾咁爽！呢套四仔係新進導演Ivan嘅作品，脫星陣容包括Taylor Nicole、Payton Preslee同Adalind Gray，位位都有超正身材，喺片中化身鹹濕OL，並且對公司某位男同事舔晒脷，經常借故挑逗對方，結果趁一次晚宴出手，憑住出色嘅口技，令男同事失守，仲差啲被玩到失去知覺添！

放蕩藉口 溝仔使唔使講理由或搵藉口？睇咗呢套由Slayed推出嘅《Drip #3》，你就會明白有藉口，動力會大好多！影片由Little Caprice、Jia Lissa、Aria Valencia等癡女系脫星演出，內容講述Little Caprice啱啱失戀，一班閨密輪流以安慰為由，孖住對方去夜店尋歡，喺過程中，呢班閨密掛住溝仔，似乎將安慰任務拋諸腦後，見到咁嘅情況，Little Caprice就梗係好無癮，偏偏喺呢個時候突然有位型男埋身，究竟為情所傷嘅佢能否發展出一段新戀情呢？鍾意癡女系作品嘅朋友，《Drip #3》係唔錯嘅選擇。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：孖住閨密出動搵食係四仔常用橋段，呢類作品嘅賣點在於3P床戰，所以今次介紹嘅四仔都有一王兩后嘅肉搏場面，拍攝上落足功夫，其中加入少許劇情嘅《Inked Raw #4》，可以話係最具娛樂性，絕對值得一睇。

撰文：魂