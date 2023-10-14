世界Cup：星名美津紀黃金H奶冇得輸

喺日本寫真界，唔少女優為咗博出位都會行邪派路線，靠賣弄色情意味嘅演出嚟吸引觀眾，但亦有部分女優一直堅守正派，以健康美作招徠，今期「世界Cup」主角星名美津紀就係表表者！

顏值有幾高？ 今年27歲嘅美津紀，顏值冇乜跌Watt，係就係成熟咗少少，依然配得上「甜美」、「可愛」呢啲形容詞，笑容好有陽光味！

獲封「黃金新人」 呢個世界好殘酷，汰弱留強、汰舊換新可以話係職場常態，而靠外表搵食嘅寫真女優，相信更能體會到呢一點。事實上，可以喺日本寫真界活躍十年以上嘅女優，確係唔多，所以今日為大家介紹嘅星名美津紀，堪稱人間極品！

2011年喺原宿竹下通被星探發掘嘅星名美津紀，係一名日中混血兒，當時佢只係讀緊中三，因顏值吸引，身材又正，所以有「黃金新人」之稱，仲被人寄予厚望，認為佢有資格成為「下一個篠崎愛」。

向多方面發展 事實上，美津紀嘅質素真係幾掂吓，特別係心口兩個大肉彈，配上一身白到幾乎反光嘅美肌，令人睇到目不轉睛，所以當佢推出首本個人寫真集時，外界反應極好，簽名會有大量粉絲捧場，塞滿會場之餘，等候人龍仲塞滿成條樓梯添！

話時話，美津紀出道以來，寫真事業發展得相當唔錯，早前推出嘅《みづぱいぬ！》更加係佢第24隻寫真碟。對於未來發展，阿妹表示會加倍努力，影多啲靚相畀大家睇，仲希望向多方面發展，爭取機會拍多啲電影同劇集，呢份鬥心真係冇得輸！

客觀評乳 Cup數：H

養眼度：★★★★

噴血度：★★★★

評語：堅挺飽滿又極富彈性，就算着超Deep V泳衣露半球，亦唔會見到下垂迹象，難怪被譽為「藝術之H奶」喇！

社交網站 雖然出道多年，但美津紀樂此不疲，喺寫真界依然好活躍，不時參與攝影活動，登入其社交網就會知道佢嘅最新動向。

星名美津紀 年齡：27歲

身高：5呎4吋

三圍：37H-24-35

撰文：賢