色日放送：索女夜繽紛慾望大解放

最近興起夜繽紛活動，唔知大家去咗幾多次夜街呢？AV業界資深人士神仙乙就表示自己一向少出夜街，寧願留喺屋企欣賞日本AV「深夜狂歡系列」，睇吓當中班女優點樣趁夜深時分勾引男人上床，炮製出一幕又一幕繽紛精彩嘅激戰，將慾火同精力盡情釋放！

四圍搵老公 喺Madonna出品嘅《挑選一位未來丈夫候選人》入面，向井藍呢位輕熟美人突然間想搵老公，不過佢對於男人有好多要求，其中一個條件係要有強勁嘅性能力！為咗搵到個合心水嘅對象，佢夜蒲四圍溝仔，而班男人見到阿妹又索又好身材，梗係唔會抗拒啦，甘願被帶上酒店「洞房」！喺藍妹熟練嘅床技之下，男方被引爆完一次又一次，可惜阿妹接連試咗幾個「老公」，都未搵到一個可以能夠餵飽佢嘅男人囉！

加班變偷食 片廠FALENO製作嘅《深夜加班，被公司總裁情婦調戲》，講述白領涼真工作勤力，經常加班到夜深，有一晚，終於畀佢得到回報喇！社長嘅情婦天使萌飲醉酒，突然走上嚟公司，當佢見到俊朗又西裝骨骨嘅涼真，立即慾火高漲，捉住對方又攬又錫，喺美色當前，涼真惟有冒住被社長炒魷魚嘅風險，出盡精力滿足天使萌！日後，涼真亦好樂意密密加班，因為可以繼續同萌妹偷食喇！

火速撻着 於YONAKA推出嘅《與店內的美女職員瞬間發生戀情》當中，後生仔將暉喺便利店做夜班店員，最近結識到新嚟返工嘅美人妻美咲佳奈。由於將暉待人友善，令佳奈對佢心生好感。有一晚，兩人一齊收工，將暉見佳奈口渴，好細心咁遞上飲品，就係咁令二人有觸電嘅感覺，跟住仲唔返屋企走去開房添！將暉嘅旺盛精力令佳奈高潮迭起，興奮到連老公都忘記添！自此之後，佢每晚都堅持返夜班，方便同將暉喺便利店瘋狂鬼混！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：其實要夜生活變得繽紛多彩有好多方法，唔一定要靠飲飲食食又或者睇夜戲，好似今日為大家介紹嘅「深夜狂歡系列」咁，當中班男女都唔使靠咩大型活動，亦都能夠令整個晚上都變得精彩繽紛！喺3部作品中，本仙最鍾意向井藍主演嘅《挑選一位未來丈夫候選人》，原因係藍妹愈來愈有女人味，今次佢親自走到街上勾引男人，表現得魅力萬分，而且佢同多名素人男激戰嘅時候，除咗盡施床技，仲任由對方中出收場，令作品又刺激又好睇！

撰文：賢