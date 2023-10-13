今夜一丁：泰國清純女神Jirarat Chananto人比花嬌

美女同花總係被扯埋一齊，冇辦法啦，靚女如花嘛！無獨有偶，泰國有位女網紅兼性感模特兒被網民稱為人比花嬌，佢就係樣索身材正嘅Jirarat Chananto喇！

誘人深溝 泰國雖然係唔少香港人嘅旅遊勝地，但其實當地亦有唔少地方並非旅遊熱門地點，卻相當有旅遊嘅價值，好似烏隆府嘅首府烏隆他尼正係其中之一，而佢亦係Jirarat Chananto嘅家鄉。

可能唔少人會對烏隆他尼呢個地方感到陌生，只係佢喺泰國歷史上卻有特殊意義。烏隆他尼因為喺越戰時，係美軍基地關係，故此當地保持美國嘅氣息之餘，更曾出土陶器及青銅器，部分甚至有超過5千年嘅歷史！不過對於男士嚟講，最吸引嘅莫過於喺當地出生、樣靚身材正嘅性感網紅兼模特兒Jirarat Chananto喇！擁有迷人樣貌及玲瓏浮凸身材嘅佢，尤其係一對激凸車頭燈及誘人深溝相當吸睛，並憑住火辣性感寫真而獲得極高人氣，加上面上散發出一股清純氣質，成為令唔少男士為之傾倒嘅女神。

粉絲3百萬 不過大家咪以為Jirarat只係得個殼而冇內涵，其實佢學識一樣豐富。畢業於班頌德昭帕亞皇家大學嘅佢，早喺大學時期便已開始模特兒工作，頻頻為雜誌拍攝寫真，亦經常喺時裝展、化妝品展及車展等活動上登場，由於佢外形出眾，故此每次登場都例必成為男士嘅焦點。

與此同時，早已擁有網絡社交帳號嘅佢，經常分享性感寫真，令人氣一直有增冇減，至今兩個社交網合共擁有超過300萬粉絲，如此高人氣，實在不愧為網絡女神嘅稱號。既然係咁，Jirarat當然要諗吓點樣利用人氣嚟搵銀啦，除咗進行網絡代言外，佢更開設埋OnlyFans帳號，為收費會員帶嚟極具官能刺激嘅寫真照，相當識得吸金呀！

社交網站 如果有睇過Jirarat Chananto喺社交平台所分享嘅寫真相，相信大家都認同佢嘅魅力過人，性感度滿滿嘅寫真相更係令人着迷不已，難怪佢能成為百萬級網紅啦！

Profile 出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-26-35

撰文：魂