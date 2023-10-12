今夜一丁：Lunara Kitsune狂熱機迷火辣變身

玩開Cosplay嘅人，除咗鍾意扮嘢，十居其九都係ACGN迷，所以先會樂此不疲咁玩變身，當然有人識欣賞，甚至肯課金支持，動力會更加大，好似嚟自德國嘅Lunara Kitsune，就係因為鍾意打機而變咗Coser兼網紅。

靠打機直播出位 查實ACGN呢個英文縮寫涵蓋4個範疇，分別係Animation（動畫）、Comic（漫畫）、Game（電玩）同Novel（小說），當中有大量動人嘅角色，好多粉絲唔止睇得投入，仲會玩埋角色扮演，自我陶醉一番，而今日為大家介紹嘅網紅Lunara Kitsune就係ACGN迷。

呢位嚟自德國巴伐利亞州帕紹嘅性感女郎，同好多年輕人一樣鍾意打機，2014年喺朋友提議下，開始搞網上打機直播，因為個樣生得唔錯，人氣愈嚟愈高，後來為咗令自己嘅社交帳號有多啲人支持，索性玩埋Cosplay添！

大賣性感狂吸金 如果有留意Lunara Kitsune嘅社交帳號，你會發現佢起初接觸Cosplay都係玩票性質，純粹影啲自拍照同網友分享吓，造型唔算特別性感，但只要露肉程度多少少，支持者嘅反應都會好熱烈，令佢意識到可以靠賣弄身材嚟吸引更多眼球，所以佢喺2016年開始慢慢轉型，啲衫愈着愈少，有時甚至只係用心心貼紙遮住重要部位，令激凸身材表露無遺，再加埋拍攝姿勢勁誘人，從此奠定性感女Coser嘅形象。近年Lunara Kitsune仲喺網上搞會員帳號，分享尺度更大嘅寫真，實行搵真銀！

社交網站 由打機女主播化身性感女Coser，Lunara Kitsune嘅扮相可謂愈嚟愈吸睛，事關佢身上嘅服飾都係自家製造，自然夠晒貼身，登入佢嘅社交網就有大把靚相任你睇！

Lunara Kitsune 出生地：德國

身高：168cm

三圍：34DD-23-35

撰文：魂