色日放送：搭上靚師奶 體貼爽歪歪

家陣好多女性就算結婚生埋小朋友，亦保養得宜，相當有吸引力，就好似日本AV界嘅「媽媽友系列」入面嘅女主角咁，而媽媽友嘅意思，即係我哋所講嘅師奶，佢哋外表斯文，但係內裏卻充滿渴望，見到小鮮肉更加情難自控，實行勾引對方上床調教一番，好等對方可以為自己帶來強烈快感！

結伴同樂 片廠Madonna出品嘅《借助媽媽友邀請的配對應用》，講述愛弓涼同香椎佳穗呢兩位師奶感情要好，因為佢哋都係同是天涯淪落人，一直備受老公冷落。後來佳穗透過社交網識到小鮮肉大雄，然後仲上埋床，更加被對方嘅旺盛精力征服！愛弓涼聽到心郁郁，又決定一試，結果畀佢識到後生仔涼太，而對方更加令佢搵番初戀嘅感覺添！之後兩人去開房激戰，但係得到滿足之後，愛弓涼想再獲得更多快感，於是約埋佳穗同大雄嚟個4P大混戰，齊齊結伴同樂！

春情勃發 喺HALENTINO推出嘅《媽媽友喪嗒無限Loop Vol.23》入面，社區當中有一個師奶群組，佢哋聯繫緊密亦相當淫亂，只要其中一個師奶識到男仔之後，就會介紹畀其他師奶認識，然後一齊品嘗小鮮肉！而今次就輪到里緒「開餐」喇，由於佢好耐冇同老公行房，所以表現得相當飢渴，而且身體亦相當敏感，男方只係做一陣前戲就已經令佢春情勃發，主動捉住對方連番激戰，實行要將積存已久嘅慾火一次過釋放晒出嚟！

趁機出火 於Lunatics製作嘅《巨乳媽媽友係追擊名人》當中，泰祥嘅老婆懷有身孕，所以不時陪佢去參加社區嘅師奶聚會，因而結識到又姣又好波嘅靚師奶桐條紗綾。有一日，紗綾突然上門探訪，表面上話可以幫手照顧佢老婆兼做家務，實情係佢見泰祥幾俊朗，又知佢近期應該積存慾火，所以勾引對方上床！有女主動送埋身，泰祥完全冇諗過拒絕，更加趁老婆唔為意嘅時候，任由紗綾吹奏一曲，甚至喺暗角展開無聲激戰！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：今次為大家介紹嘅「媽媽友系列」作品，當中班女主角相當淫蕩又飢渴！而喺3部作品中，本仙最鍾意愛弓涼、香椎佳穗合演嘅《借助媽媽友邀請的配對應用》，原因係愛弓涼本身靚女又好身材，已經夠晒吸引，加埋香椎佳穗演出，更係錦上添花！劇情仲帶出寂寞師奶嘅空虛同需索，以及描寫出師奶與師奶之間嘅聯繫方式，令作品寫實又立體！

撰文：賢