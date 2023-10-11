歡樂性講堂：擺脫假性早洩的小撇步

A：閣下能自願使用安全套是愛錫女朋友、關懷備至的表現，卻於戴上安全套後發生「假性早洩」的障礙，此障礙有部分源於心理作用，另有部分與安全套佩戴技巧有關。男士在套上安全套後，多數表示感覺舒適或至少可接受。然而，卻有小部分男士較抗拒給那話兒穿外套，甚至惹起兩極化的性機能障礙，一種極端是快速變軟導致難以射精，另一種極端則為過分敏感導致假性早洩。其實，此兩類性機能障礙皆為心理作用，男士因未曾適應戴上安全套的感覺，而引起心身症候發生，只需假以時日，漸漸適應便能擺脫障礙，恢復原有的性表現。安全套選擇與使用技巧方面，以下的小撇步可有助男士擺脫假性早洩煩惱。（1）選擇合適尺碼的安全套。若安全套太緊，前端部分包裹龜頭太緊，容易引起早洩。相反，若安全套太寛，除了容易半途脫落，前端部分更會摩擦龜頭使之過分敏感，同樣容易引發加速射精。（2）安全套和水溶性潤滑劑配合使用。超薄型安全套的物料設計能令男士感覺較為無束縛，而潤滑劑更能進一步減低戴了套的感覺。男士可於龜頭前端先行塗抹少分量的潤滑劑，然後才戴上安全套，此時安全套內的溼濕潤滑感覺產生合而為一的感覺，男士不會硬是感覺到安全套的存在，有助性行為發揮自如，免陷入假性早洩的煩惱。