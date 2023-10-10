今夜一丁：大瀧沙羅 娃娃面超新星

日本妹畀人嘅形象通常係細細粒，肌膚白嫩，仲有張娃娃臉，用「Kawaii」嚟形容就最貼切。今日為大家介紹嘅寫真女優大瀧沙羅，成個日本娃娃咁款，仲要係高人一等，難怪被人視作「超新星」看待啦！

高挑嫩白

唔講唔覺，日本寫真女優嘅平均身高只係5呎，所以高過5呎4吋已經係高人一等，而現年18歲嘅大瀧沙羅有成5呎6吋高，雙腿又長又靚，可以話係鶴立雞群，難怪被稱為「超規格」同「風格出眾」啦！講真沙羅唔止身材高挑，上圍亦有番咁上下分量，加埋有一身雪白鮮嫩嘅幼滑美肌，確係令人一見心動。顏值方面，沙羅有一張娃娃臉，氣質清純可愛，令人好想去呵護同痛錫佢。