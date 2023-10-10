睇片學英文：談情說性 興奮到「飛」起

可以喺天上飛，即係離晒地啦，於是逢親形容開心、興奮達到極致，往往用到「飛起」呢個字眼！查實喺情色世界，除咗打飛機之外，個「飛」（Fly）字仲可以令人產生唔少聯想添！

Flesh Fly 鹹濕到極 好色係男人嘅天性，但遇着一啲唔理好醜、乜都食得落口嘅鹹濕佬，可以用英文俚語「Flesh Fly」嚟形容對方，呢種人係女都想食，連「Flying the Red Flag」（意思指姨媽到）嘅女人都唔放過，總言之，就係洩慾大過天！

講起洩慾，喺上世紀五、六十年代，美國曾興起一種快閃洩慾玩法叫「Fly Jockey」，男女雙方喺交鋒時都係着住條褲，僅靠摩擦嚟獲得高潮，因過程夠快，所以深受急色男女嘅歡迎。

Flying Dutchman 難度超高 床上交鋒最忌交行貨零變化，有冇興趣向高難度挑戰？性愛體位「Flying Dutchman」嘅難度系數絕對係一等一，相信可以滿足到有要求嘅你。一開始雙方都要企喺度，女方喺前面，背向男伴，畀對方扶實自己嘅腹部，跟住要反手挽實男伴雙臂，上半身向前傾，雙腿則向後仰，形成空中飛人嘅姿勢，就可以進行活塞運動！成個動作唔止要求男士有強勁嘅臂力，雙方仲要好有默契，以免女方墮地受傷，聽落係咪好高難度呢？

《Fly Spice: The Virgin Flight》 難忘之旅 有機會飛去玩，好多人都會未上機先興奮，假如睇埋呢套由Spice Studios喺2006年推出嘅《Fly Spice: The Virgin Flight》，相信會更加體會到嗰份滿懷期待嘅心情。呢套四仔講述Tiffany Taylor、Avy Scott、Brea Bennett係情慾航班嘅空姐，唔止樣靚身材正，仲要係熱情又好客，喺飛行途中會用身體滿足乘客任何要求，搞到成個機艙不斷傳出呻吟聲，而喺落機一刻，一眾男乘客無不玩到腳仔軟，難怪作品被美國四仔迷視為經典啦！

同場加映：《W空姐in…》 陪你起飛 講到飛，好多人都會諗起空姐，而喺日本AV界，唔少女優都扮演過空姐，由DREAM TICKET喺2015年推出嘅《W空姐in…》可以話係夠晒經典，事關片廠搵嚟千乃杏美同朝桐光孭飛，前者嗰對35G爆乳分量十足，後者亦有一對35F車頭燈，着起空姐制服，簡直有逼爆衫鈕嘅效果。呢兩位巨乳女優喺片中大騷口技，一時兩舌齊攻，一時又四乳圍堵，視覺效果極震撼！

撰文：魂