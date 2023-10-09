色日放送：凛咲子 AI都要輸畀佢！

科技發展一日千里，家陣連美女都可以運用到AI生成，製作幾可亂真嘅性感寫真照畀大家睇！不過，AI美女雖然近乎完美，但係又點及得上真人咁親切呢！而凛咲子就被稱為「打敗AI之寫真偶像」，即刻睇吓佢有幾索啦！

甜美弗爆 剛才提及到AI生成嘅美女寫真，當中嘅美女透過電腦程式繪製，想要幾靚有幾靚，身材要幾好有幾好，而且製作出嚟像真度極高，唔講仲以為係真人添，難免令人為寫真女優嘅飯碗擔心！但其實擔心都係多餘，因為寫真界至少有一位女優可以打敗AI美女，佢就係凛咲子喇！

今年24歲嘅佢，青春甜美，面上散發出一股陽光氣息，笑容足以融化人心，單係呢一點已經贏晒啲冇靈魂嘅AI美女喇！仲有佢嘅身材唔單止夠晒凹凸感，上圍一對F奶更係真材實料，而且條腰仲好纖幼，肉地又夠結實，一睇就知佢平時有操開做健身運動喇！

敢於挑戰 凛咲子出生於福岡，讀高中嘅時候就已經參加小型選美活動以及攝影會，亦因為咁喺當地薄有名氣，同時吸引到藝能事務所派星探將佢招攬為旗下藝人。2020年畢業之後，佢搬到東京展開演藝生涯，主要工作就係同家姐八反美咲一樣擔任寫真女優。上年佢更加喺選美活動「第三屆Sanspo GoGo女王選秀」中奪得冠軍，自此人氣更上一層樓！

阿妹性格開朗亦敢於挑戰難度，早排日本興起一股AI美女寫真熱潮，於是佢就跟住班AI美女作出相同嘅動作以及裝扮拍寫真，實行同佢哋鬥番餐！結果係觀眾都認為AI美女完全比唔上有血有肉又充滿魅力嘅凛咲子，所以佢就獲封為「打敗AI之寫真偶像」喇！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-23-34

社交網站 凛咲子經常舉辦攝影會，之後會將部分寫真照放到社交網同大家分享，有興趣不妨多啲去睇睇喇！

撰文：賢