有性趣 ：男士小心「Honey Trapper」！

對於經常背住另一半溝女嘅男士嚟講，要小心一種新興職業「Honey Trapper」，因為佢哋隨時會踢爆你嘅偷食行為，分分鐘搞到你同女友分手收場！

Honey Trapper暫時未有中文名稱，源自於「美人計」嘅英文「Honey Trapping」而得名。顧名思義，正係從美人計衍生出嚟，而佢哋嘅工作係透過自己嘅魅力，按僱主嘅要求勾引佢哋嘅男友，睇吓對方會唔會出軌。據資深Honey Trapper嘅美國女郎Madeline Smith稱，佢哋會推出唔同嘅「誘捕套餐」，價錢由40至70美元（約313至548港元）不等，如果僱主想喺一天內完成誘捕測試嘅話，就要收取多10%服務費。至於誘捕方法，Madeline稱大部分都係透過手機、社交平台等方式進行，卻甚少會約出嚟見面以減低風險。佢又稱根據自身經驗，個案中有85%嘅男士都係抵受唔住誘惑，但並非因為佢魅力過人，而係男士本身有出軌嘅意圖，否則另一半都唔會搵佢嚟試探對方。