今夜一丁：Lynnie Marie美式警鐘胸 威力無窮

雖然俗語有話「食色性也」，但美式咖啡同性感女郎之間，卻好似扯唔上關係。不過嚟自美國嘅性感模特兒兼網紅Lynnie Marie就話兩者有着密切關係，究竟係點解呢？此外，佢憑住一對34DD警鐘胸而爆紅，絕對係威力無窮！

炙手可熱 美式咖啡相信唔少人都飲過，但佢其實係乜嘢嚟呢？所謂美式咖啡係由意式濃縮咖啡用熱水沖泡而成。據稱喺上世紀50年代嘅歐洲美軍，用熱水沖飲意式濃縮咖啡而得名，其後喺唔少美式餐廳盛行，而喺美國加州林肯市出生嘅性感女郎Lynnie Marie，就係其中一位美式咖啡嘅粉絲，亦因此令佢愛上唔同口味嘅咖啡添！

作為IG粉絲超過144萬嘅人氣性感網紅，經常喺網絡社交平台分享性感寫真嘅佢，其實亦係一位資深模特兒。原來早喺2014年佢便以健美Model身份進軍模特兒界，並憑住前凸後趷嘅身材，尤其係一對34DD警鐘胸相當吸睛，成為唔少體育、男士及美容等雜誌爭相搵佢拍攝性感寫真嘅炙手可熱模特兒。

咖啡達人 Lynnie稱喺出道成為模特兒之前，正職係美容師，而佢為咗可以吸引更多客人，於是便將自己嘅性感寫真放上社交帳號，亦由於佢係個健美愛好者關係，故此便被邀請拍攝寫真，結果令佢意外地成為模特兒界一員。

作為人氣模特兒及網紅嘅佢，點解又會同咖啡扯上關係呢？原來自細鍾意戶外活動嘅佢，喺一次露營期間愛上咗飲咖啡，自此佢不但鑽研所鍾愛嘅美式咖啡，並深入研究咖啡豆烘焙技巧，及研究其他咖啡口味，慢慢令佢變身成咖啡達人。隨住人氣不斷提升，Lynnie忽發奇想，想搞番間咖啡店並推出自家咖啡，早前便夥同另一位性感網紅Shantal Monique開咗間咖啡店，更以兩人嘅性感形象做生招牌吸客，生意相當唔錯㗎！

Profile

出生地：美國

身高：160cm

三圍：34DD-23-34

社交網站 雖然Lynnie Marie近年積極推廣咖啡生意，但佢仍冇放棄網紅及模特兒工作，不但繼續影火辣寫真，更開埋OnlyFans會員制帳號，為粉絲帶嚟尺度勁大嘅寫真及影片。

撰文：魂