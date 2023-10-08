色日放送：斯文眼鏡妹 原來大罩杯！

凡事都唔可以睇表面，好似日本AV界嘅「地味眼鏡娘系列」咁，當中嘅女主角都係打扮老土嘅四眼妹，但原來佢哋身懷一對極品巨乳，而且撻着後即時春情勃發，真係估佢哋唔到呀！

大叔有性福 喺FITCH出品嘅《一個在圖書館工作的地味巨乳下屬與我》入面，中年大叔澤村喺一間圖書館做館長，最近請到新員工瀨田一花幫手，雖然一花工作認真，但係錯漏百出，不過澤村依然覺得花妹幾可愛，加上佢一直都冇機會接觸異性，於是佢決定向一花表白，估唔到畀佢成功得米，二人不時喺圖書館嘅角落搞搞震，後來館內嘅溫習室、更衣室、廁所都變為佢哋嘅激戰性地！

飢渴慾女 片廠Moodyz製作嘅《公司最樸素的女孩，身材卻如此驚人》，講述打工仔井健喺公司認識到新嚟嘅女同事水卜櫻，呢位四眼妹工作認真又斯文，係就係打扮老土，不過亦令井健為之心動，好想將佢溝上床！於是佢膽粗粗約櫻妹食晚飯，之後兩人就去爆房！不得了！櫻妹一除衫就露出一對白滑G奶，而未等井健出手，櫻妹就主動上陣，砌完一次又一次！之後櫻妹經常喺公司捉住井健鬼混，真係睇唔出佢原來係咁飢渴呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：正所謂人不可以貌相，唔少外表斯文嘅女仔，其實內裏都係好飢渴，而今次為大家介紹嘅「地味眼鏡娘系列」，當中嘅女主角就係呢類型喇！喺3部作品中，本仙最鍾意瀨田一花主演嘅《一個在圖書館工作的地味巨乳下屬與我》，原因係一花本身個樣都娘娘哋，今次扮埋眼鏡娘就更加老土，加上以圖書館為場景，大大增加逼真度，而一花同男優喺館內進行嘅各種偷歡行為又夠晒鬼祟，刺激度同可觀性都相當高！

撰文：賢